Am Sonntag steigt das Finale der Weltmeisterschaft in Katar. Die Finalisten sind noch nicht bekannt, wer das Spektakel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, hingegen schon. SPOX gibt die Antwort darauf.

Die Weltmeisterschaft in Katar nähert sich dem Höhepunkt, vier Nationen sind noch im Rennen um den Titel. Am Sonntag, den 18. Dezember, wenn im Lusail Iconic Stadium (Lusail) um 16 Uhr deutscher Zeit das große Finale stattfindet, werden es nur mehr zwei sein.

Wer genau, muss noch ermittelt werden. Dafür findet heute das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien statt. Morgen um 20 Uhr kämpfen Marokko und der amtierende Weltmeister Frankreich um das zweite Finalticket.

Vor dem Finale am Sonntag duellieren sich die Halbfinal-Verlierer am Samstag, den 17. Dezember, um 16 Uhr noch um den dritten Platz.

SPOX erklärt Euch, wer das Finale der WM 2022 in Katar live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der WM 2022 in Katar live im TV und Livestream?

Das letzte Spiel des Turniers am Sonntag ist bei zwei Anbietern zu sehen. Nachdem MagentaTV die Übertragungsrechte an allen WM-Spielen besitzt, ist der Pay-TV-Sender der Telekom einer davon. Mit einem Abonnement wird der Zugang zum MagentaTV-Angebot freigeschaltet.

© getty Am 18. Dezember wird in Katar der Weltmeister gekürt.

Darüber hinaus wird das Finale der 22. Fußball-WM auch im Free-TV übertragen. Insgesamt 48 Partien zählen zum Rechtepaket der beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZFD. Von den beiden kümmert sich die ARD um das Spektakel am Sonntag. Die ZDF zeigt lediglich noch das Halbfinale zwischen Marokko und Frankreich, Béla Réthy wird dabei sein letztes Spiel kommentieren.

Die ARD ist also für das Finale zuständig. Die letzte Übertragung zur WM startet um 15 Uhr mit der Sportschau-Sendung, eine Stunde vor Anpfiff. Vorberichte, Analysen, Prognosen - um all dies kümmert sich im Studio dasselbe Personal, das auch in den Runden davor zum Einsatz kam:

Moderation: Jessy Wellmer

Experten: Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira

Im Lusail Iconic Stadium ist dann das Duo Esther Sedlaczek (Moderatorin) und Bastian Schweinsteiger (Experte) zu sehen.

Während all dies in der ARD im Free-TV gezeigt wird, läuft parallel dazu dasselbe auch im Livestream bei sportschau.de - gratis und ohne Abonnement.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der WM 2022 in Katar live im TV und Livestream? Das Spiel im Liveticker

SPOX darf bei einem WM-Finale natürlich auf keinen Fall fehlen, wir tickern das Spiel am Sonntag live und ausführlich mit. Sobald die Finalisten feststehen, wird auf der Website der Liveticker bereitgestellt.

Wer zeigt / überträgt Finale bei der WM 2022 in Katar live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Argentinien/Kroatien vs. Marokko/Frankreich

Argentinien/Kroatien vs. Marokko/Frankreich Wettbewerb: FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Runde: Finale

Finale Datum: 18. Dezember 2022

18. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: ARD, MagentaTV

Livestream: sportschau.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM: Die letzten zehn Weltmeister