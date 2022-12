Heute geht bei der Weltmeisterschaft in Katar die Viertelfinalrunde los, zwei Spiele werden absolviert, doch nur eines davon im Free-TV gezeigt. Wie Ihr beiden Spektakel live im TV und Livestream schauen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die interessante Phase der Weltmeisterschaft ist erreicht, acht Nationen sind noch übrig im Kampf um den wichtigsten Pokal, den eine Fußball-Nationalmannschaft gewinnen kann. Vier davon sind bereits am heutigen Freitag, den 9. Dezember, im Rahmen der Viertelfinalrunde im Einsatz. Wie es auch im Achtelfinale stets der Fall war, werden die beiden Spiele auch heute um 16 Uhr und um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen.

Der WM-Tag geht im Education City Stadium (Al-Rayyan) mit der Partie zwischen Kroatien und Brasilien los, danach (20 Uhr) treffen die Niederlande und Argentinien im Lusail Iconic Stadium (Lusail) aufeinander. Die heutigen Sieger messen sich dann am 13. Dezember im Halbfinale um den Einzug ins Finale der WM.

Datum Anpfiff Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Fr., 9.12. 16 Uhr Kroatien Brasilien Education City Stadium (Al-Rayyan) Fr., 9.12. 20 Uhr Niederlande Argentinien Lusail Iconic Stadium (Lusail)

WM 2022, Viertelfinale heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Was die Übertragung der beiden Halbfinalpartien angeht, hat sich im Vergleich zum Großteil der Achtelfinalrunde nichts geändert. MagentaTV zeigt sowohl Kroatien vs. Brasilien als auch Niederlande vs. Argentinien live und in voller Länge, dafür benötigt wird jedoch ein Abonnement, das mit Kosten verbunden ist.

Dann ist jedoch nur eine der beiden Begegnungen auch im Free-TV zu sehen - Niederlande vs. Argentinien. Die Frage ist nur, ob die ARD oder das ZDF die Übertragung übernimmt. Die Antwort ist: die ARD. Die Spiele und die jeweiligen Vorberichte werden im Rahmen der Sportschau-Sendung angeboten.

Für Niederlande vs. Argentinien beginnt der öffentlich-rechtliche Sender bereits um 18.50 Uhr zu übertragen. Jessy Wellmer ist auch dafür die Moderatorin in der ARD, die beiden Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira fungieren gemeinsam mit Almuth Schult als Experten im Studio.

Darüber hinaus wird Niederlande gegen Argentinien im Livestream der ARD gezeigt. Dafür müsst Ihr sportschau.de aufrufen, dort sind die Streams dann kostenlos und ohne Abonnement abrufbar.

WM 2022, Viertelfinale heute live im Free-TV: So seht Ihr die Spiele im Liveticker

Sollte keine Möglichkeit bestehen, die Viertelfinalspiele in der ARD oder bei MagentaTV zu verfolgen, bietet SPOX im Liveticker die perfekte Alternative. Wir tickern das Wichtigste im Minutentakt live mit.

