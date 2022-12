Das Finale der WM 2022 steht bevor. Doch bevor der Weltmeistertitel ausgespielt wird, duellieren sich Kroatien und Marokko um Platz drei. Ob das Spiel um Platz drei im Free-TV übertragen wird und wo Ihr das Spiel Kroatien vs. Marokko sehen könnt, zeigt Euch SPOX hier.

Die beiden Halbfinalpartien sind Geschichte. Es gab keine großen Überraschungen. Argentinien setzte sich souverän mit 3:0 gegen Kroatien durch. Lionel Messi zeigt ein ums andere Mal, warum er wohl der beste Spieler aller Zeiten ist.

Im zweiten Halbfinale beendete der Weltmeister Frankreich das Wintermärchen von Marokko. Als erste afrikanische Nation schaffte er Marokko das Halbfinale zu erreichen. Der dritte Platz bei dieser WM 2022 in Katar wäre die Krönung einer unglaublichen Reise.

Doch auch Kroatien will die erneute Reise ins Halbfinale vergolden und nach der Vizeweltmeisterschaft bei der WM 2018 in Russland Platz drei sichern. Es ist die letzte Chance für die Goldene Generation Kroatiens, um Mittelfeldstrategen Luka Modric aufs Siegertreppchen zu springen.

Im Khalifa International Stadium in al-Rayyan wird das Spiel um Platz 3 um 16 Uhr mitteleuropäischer Ortszeit angepfiffen. Kroatien und Marokko standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Dort trennten sie sich 0:0-Unentschieden. Dieses Mal wird es einen Sieger geben.

© getty Kylian Mbappé konnte von Marokkos Achraf Hakimi zeitweise gestoppt werden, doch trotzdem war Frankreich zu stark. Nun will Marokko gegen Kroatien sich den dritten Platz sichern.

Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV? So seht Ihr Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022

Das Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko wird nicht im Free-TV gezeigt. Die Partie ist ausschließlich über den Telekom-Dienst MagentaTV zu sehen. Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

MagentaTV hat die Übertragungsrechte für alle 64 Spiele dieser WM 2022. Auch das Finale zwischen Argentinien und Frankreich kann dort verfolgt werden. Schon ab 10 Euro monatlich erhaltet Ihr Zugang. Das Abo kann flexibel jeden Monat gekündigt werden.

Neben dem Pay-TV-Angebot bietet MagentaTV einen Livestream via Internet an. So könnt Ihr ortsunabhängig das Spiel um Platz 3 sehen. Ab 15.50 Uhr schalten sie live nach Katar zum Kommentator Wolf Fuss. Als Experten sind für MagentaTV Anett Sattler, Jan Henkel und Michael Ballack im Einsatz

Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV? So seht Ihr Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022 - Liveticker

Solltet Ihr keine Chance auf ein Abonnement bei MagentaTV abzuschließen, müsst Ihr trotzdem nicht auf das Spiel um Platz 3 verzichten. SPOX bietet für Euch alle einen ausführlichen und detaillierten Liveticker an. Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion beim Duell zwischen Kroatien und Marokko.

Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV? So seht Ihr Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022 - Wichtige Infos

Partie : Kroatien vs. Marokko

: Kroatien vs. Marokko Spieltag : Spiel um Platz 3

: Spiel um Platz 3 Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Ort : Khalifa International Stadium, al-Rayyan

: Khalifa International Stadium, al-Rayyan Anpfiff : 16 Uhr

: 16 Uhr TV : MagentaTV

: MagentaTV Livestream : MagentaTV

: MagentaTV Liveticker: SPOX

Spiel um Platz 3 heute live im Free-TV? So seht Ihr Kroatien vs. Marokko bei der WM 2022 - Die letzten zehn Weltmeister