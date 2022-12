Kroatien und Marokko streiten heute um den dritten Platz bei der Weltmeisterschaft in Katar. Welcher Schiedsrichter wird das Spiel um Platz 3 leiten? Das erfahrt Ihr hier.

Für Kroatien und Marokko ist der Traum, Weltmeister zu werden, im Halbfinale geplatzt. Während Vize-Weltmeister Kroatien Argentinien um Superstar Lionel Messi mit 0:3 unterlag, musste sich Marokko dem amtierenden Weltmeister Frankreich mit 0:2 geschlagen geben. Doch für beide Nationen ist die WM trotzdem noch nicht vorbei. Es muss noch geklärt werden, wer die Bronzemedaille für den dritten Platz abkassiert.

Am heutigen Samstag, den 17. Dezember, ist es so weit. Kroatien und Marokko streiten um 16 Uhr deutscher Zeit im Khalifa International Stadium (Al-Rayyan) um den Sieg im "kleinen Finale" und um einen Turnierabschluss mit Erfolgserlebnis. Kroatien und Marokko kennen sich schon bereits aus der Gruppenphase. Am ersten Spieltag trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, welcher Schiedsrichter das Spiel um Platz 3 leiten wird.

Schiedsrichter beim Spiel um Platz 3: Wer pfeift Kroatien vs. Marokko?

Das Schiedsrichtergespann für Kroatien vs. Marokko bildet ein katarisches Trio, das von Abdulrahman Al-Jassim angeführt wird, an den Seitenlinien unterstützen ihn Taleb Al-Marri und Saoud Almaqaleh. Vierter Schiedsrichter ist der Brasilianer Raphael Claus.

© getty Abdulrahman Al-Jassim wird das Spiel um Platz 3 zwischen Kroatien und Marokko leiten.

Al-Jassim ist bereits seit 2013 FIFA-Schiedsrichter und hauptsächlich in der katarischen Liga aktiv. Bei der WM 2022 kam der 35-Jährige bislang einmal zum Einsatz - das Gruppenspiel zwischen den USA und Wales, das 1:1 ausging.

Schiedsrichter beim Spiel um Platz 3: Wer pfeift Kroatien vs. Marokko? Die Übertragung des Spiels im TV und Livestream

Die Partie zwischen Kroatien und Marokko wird von keinem Free-TV-Sender übertragen. Es ist das letzte Duell bei der WM in Katar, das einzig und allein bei MagentaTV gezeigt wird. Wer also live mit dabei sein möchte, wenn um den dritten Platz gekämpft wird, braucht ein Abonnement.

Das Finale morgen ist ebenfalls bei MagentaTV zu sehen, in diesem Fall jedoch nicht exklusiv. Die ARD bietet parallel dazu sowohl eine Free-TV- als auch eine Livestream-Übertragung bei sportschau.de an.

Schiedsrichter beim Spiel um Platz 3: Wer pfeift Kroatien vs. Marokko? Wichtigste Infos

Begegnung: Kroatien vs. Marokko

Kroatien vs. Marokko Wettbewerb: FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 Spielrunde: Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 3 Datum: 17. Dezember 2022

17. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr (MEZ)

16 Uhr (MEZ) Ort: Khalifa International Stadium (Al-Rayyan)

Khalifa International Stadium (Al-Rayyan) TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

© getty Abdulrahman Al-Jassim hat bei der WM in Katar auch das Gruppenspiel zwischen den USA und Wales gepfiffen.

WM 2022 - Kroatiens Pfad in der K.o.-Phase

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale Japan (S) 1:1 n.V. (3:1 i.E.) Viertelfinale Brasilien (S) 1:1 n.V. (4:2 i.E.) Halbfinale Argentinien (N) 0:3

WM 2022 - Marokkos Pfad in der K.o.-Phase