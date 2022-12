Der Vize-Weltmeister Kroatien steht bei der WM 2022 in Katar und muss gegen den großen Titelfavoriten Brasilien ran. Wie oft die kroatische Nationalmannschaft den WM-Titel gewinnen konnte, verrät Euch SPOX.

Neben England, Uruguay, Italien, Frankreich, Deutschland, Argentinien, Spanien und Rekordweltmeister Brasilien konnte keine andere Nation einen WM-Titel erringen. Somit ist auch Kroatien noch titellos. Jedoch konnte die "Vatrenti", was soviel wie die Feurigen bedeutet, bei der WM 2018 Platz zwei erreichen und startet als Vize-Weltmeister in das Turnier in Katar.

Aktuell steht Kroatien in der Blüte ihrer Historie und könnte am 08. Dezember 2022 gegen Brasilien die große Überraschung schaffen und den Titelfavoriten um Neymar aus dem Turnier werfen. Bisher besiegte Kroatien Japan im Achtelfinale mit 1:3 nach Elfmeterschießen, nachdem es nach der regulären Spielzeit durch die Treffer von Daizen Maeda (Japan) und Ivan Perisic (Kroatien) 1:1-Unentschieden hieß.

Doch was war der größte Erfolg von Kroatien bei einer Weltmeisterschaft?

Fußball-WM: Wie oft wurde Kroatien schon Weltmeister?

Bei der vergangenen WM 2018 in Russland erlebte Kroatien die beste Weltmeisterschaft in ihrer Geschichte. In der Gruppenphase setzte sich das Team von Trainer Zlatko Dalic gegen Nigeria, Argentinien und Island durch. Kroatien gewann die Gruppe D sogar vor Argentinien.

Im Achtelfinale setzte sich die kroatische Nationalmannschaft knapp im Elfmeterschießen gegen Dänemark durch. Ein weiteres Elfmeterschießen entschieden sie für sich im Viertelfinale gegen Gastgeber Russland.

© getty Die kroatische Nationalmannschaft verzauberte 2018 bei der WM in Russland die Fußballfans weltweit.

Im Halbfinale wartete das Heimatland des Fußballs, England, auf die Kroaten. Die Three Lions gingen nach erst fünf gespielten Minuten in Führung, dank eines gefühlvoll geschossenen Freistoßes von Kieran Trippier. England verwaltete bis zur 68. Minute effektiv das 1:0, ehe Ivan Perisic nach Flanke zum 1:1 einschoss. In der Verlängerung war es dann Mario Mandzukic, der Kroatien ins WM-Finale gegen Frankreich führte.

Im Finale merkte man der kroatischen Nationalmannschaft die immense Intensität der vergangenen Spiele über 120 Minuten an. Das 1:0 fiel in der 18. Minute, als Mandzukic einen Freistoß von Antoine Griezmann ins eigene Netz verlängerte. Perisic glich für die Kroaten aus, ehe Griezmann per Elfmeter auf 2:1 stellte. Paul Pogba erhöhte auf 3:1. Kurz danach folgte die Entscheidung: Kylian Mbappe vollstreckte zum 4:1. Zwar konnte Mandzukic auf 4:2 verkürzen, jedoch war es zu spät: Frankreich war Weltmeister.

Fußball-WM: Die Endrunden-Ergebnisse von Kroatien