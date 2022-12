WM 2022 - England vs. Frankreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

England und Frankreich begegnen sich heute im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Duell der beiden Fußball-Giganten live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Gigantenduell bei der Weltmeisterschaft in Katar! Im vierten und letzten Viertelfinalspiel stehen sich am heutigen Samstag, den 10. Dezember, England und Frankreich gegenüber. Das Spektakel geht um 20 Uhr deutscher Zeit los und wird im Al-Bayt Stadium in Al-Khor ausgetragen. Auf dem Spiel steht ein Halbfinalticket, in der Runde der letzten Vier geht es dann gegen den Sieger der Partie zwischen Marokko und Portugal.

Beide Nationen befinden sich in bestechender Form, die Franzosen setzten sich im Achtelfinale problemlos mit 3:1 gegen Polen durch, die Engländer überzeugten ebenfalls bei ihrem 3:0-Triumph über Afrikameister Senegal. England vs. Frankreich ist nicht nur ein Duell zweier voll mit Stars gespickter Kader, sondern auch das einzige Viertelfinale zweier Weltmeister. Während der bislang einzige WM-Erfolg der Three Lions fast sechs Jahrzehnte zurückliegt (WM 1966), ist die Equipe Tricolore als zweifacher und amtierender Weltmeister (1998 und 2018) ins Turnier gestartet.

© getty Frankreich ist amtierender Weltmeister.

WM 2022 - England vs. Frankreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Wie in den meisten Fällen bei der WM wird auch das heutige Viertelfinal-Highlight zwischen England und Frankreich sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Im Free-TV ist das Spiel im ZDF zu sehen, wo die Vorberichte um 19.25 Uhr losgehen. Darum kümmern sich wie üblich Moderator Jochen Breyer und die Experten Per Mertesacker und Christoph Kramer. Beim Spiel selbst wird dann Oliver Schmidt als Kommentator eingesetzt, er wird von Sandro Wagner unterstützt.

Außerdem ist das ZDF auch für die Übertragung im kostenlosen Livestream verantwortlich. Der Stream ist bei zdf.de ohne Abonnement abrufbar.

Für die Übertragung im Pay-TV wurde MagentaTV beauftragt. Mit einem kostenpflichtigen Abo könnt Ihr nicht nur auf England vs. Frankreich zugreifen, sondern auch auf alle anderen Spiele des Turniers.

WM 2022 - England vs. Frankreich, Übertragung: Viertelfinale heute im Liveticker

Die, die das Spiel nicht im ZDF oder bei MagentaTV schauen können, haben die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX mitzulesen. Tore, eine potenzielle Verlängerung oder Elfmeterschießen - alles, was auf dem Rasen passiert, beschreiben wir Euch mit Worten. Auch das frühe Viertelfinalspiel zwischen Marokko und Portugal bieten wir an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Marokko und Portugal.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen England und Frankreich.

WM 2022 - England vs. Frankreich, Übertragung: Viertelfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: England vs. Frankreich

England vs. Frankreich Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Spielrunde: Viertelfinale

Viertelfinale Datum: 10. Dezember 2022

10. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Al-Bayt Stadium, Al-Khor

Al-Bayt Stadium, Al-Khor TV: MagentaTV, ZDF

Livestream: MagentaTV, zdf.de

Liveticker: SPOX

