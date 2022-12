WM 2022 - Nach Deutschlands WM-Aus: Antoine Griezmann muntert Joshua Kimmich auf

Joshua Kimmich war nach dem deutschen WM-Aus am Boden zerstört. Nun bekam er aufmunternde Worte von Frankreichs Stürmerstar Antoine Griezmann via Twitter.

Nach dem 4:2-Sieg des DFB-Teams über Costa Rica, der das WM-Aus Deutschlands nicht verhindern konnte, war Mittelfeldspieler und Rechtsverteidiger Joshua Kimmich besonders niedergeschlagen.

"Für mich ist es der schwierigste Tag meiner Karriere. Es ist für mich persönlich nicht einfach zu verkraften, weil man mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht wird", sagte Kimmich in der Mixed Zone nach dem Ausscheiden. "Ich habe ein bisschen Angst davor, in ein Loch zu fallen", ergänzte er mit Tränen in den Augen.

Am Tag darauf meldete sich nun Frankreichs Stürmerstar Antoine Griezmann von Atletico Madrid zu Wort, der das Zitat von Kimmich auf Twitter gesehen hatte. Griezmann schrieb: "Du bist ein großartiger Spieler! Du wirst wieder aufstehen, Joshua" - und ergänzte noch ein weißes Herz-Emoji.

Griezmann selbst hat sich mit Frankreich für das Achtelfinale qualifiziert und trifft dort am Sonntag auf Polen und Kimmichs früheren Teamkollegen Robert Lewandowski (16 Uhr live auf MagentaTV).