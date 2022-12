WM 2022: Deutschland-Trikot von Niclas Füllkrug ist ein Verkaufsschlager

Nach seinem Ausgleichstreffer zum 1:1 gegen Spanien sind die Verkaufszahlen des Nationalmannschafts-Trikots von Niclas Füllkrug mit der Nummer 9 nach oben geschnellt.

Der Stürmer von Werder Bremen hielt das DFB-Team mit diesem Tor aussichtsreich im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale.

Wie der Online-Händler Fanatics mitteilte, wurde das Füllkrug-Trikot nach dem Tor gegen Spanien 90 Prozent mehr verkauft als alle anderen Trikots zusammen. Zudem sei das Füllkrug-Trikot das meistgekaufte im November gewesen.

Niclas Füllkrug steht nach drei Länderspielen bereits bei zwei Toren. Jetzt fordern viele, dass "Lücke" im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica in der Startelf stehen soll. Für Werder Bremen erzielte der 29 Jahre alte Stürmer in dieser Saison bisher elf Tore in 18 Spielen.