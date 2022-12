Brasilien: WM-Aus für Alex Telles und Gabriel Jésus

Nach Informationen von SPOX und GOAL fallen die brasilianischen Nationalspieler Gabriel Jesus und Alex Telles verletzungsbedingt für den Rest der WM aus. Zunächst hatte Globo darüber berichtet.

Jesus hat sich eine Verletzung am rechten Knie zugezogen und wird für drei Wochen ausfallen.

Alex Telles wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Kamerun am Freitag weinend ausgewechselt, auch der Linksverteidiger laboriert an einer Knieverletzung und könnte sogar eine Operation benötigen.

Brasilien trifft am Montag (20 Uhr) im Achtelfinale der WM auf Südkorea und will mit einem Sieg über die Asiaten den Traum vom ersten Weltmeistertitel seit 2002 am Leben erhalten.

Die Seleção bangt vor dem Spiel auch noch um die Einsätze der verletzten Neymar, Danilo und Alex Sandro.