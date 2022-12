Argentinien: Parade der Weltmeister endet fast mit Tragödie um Lionel Messi und Leandro Paredes

Unmittelbar nach dem Eintreffen der argentinischen WM-Helden in ihrer Heimat wäre es fast zu einem tragischen Zwischenfall gekommen. Die Weltmeister Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Ángel Di María und Nicolas Otamendi entgingen dabei einer Tragödie.

Um 2.24 Uhr argentinischer Zeit landete das Flugzeug mit dem Weltmeisterteam in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Die Weltmeister sollten zuerst in einem offenen Doppeldeckerbus ins Hauptquartier des Verbandes fahren, um sich dort vor dem offiziellen Empfang auszuruhen. In den Straßen von Buenos Aires warteten aber tausende Fans auf ihre Helden.

Paredes, De Paul, Messi, di Maria und Otamendi setzten sich hinten auf das Dach des Busses. Dieser fuhr nach einer Kurve unter einem Oberleitungskabel hindurch. Die fünf Weltmeister konnten sich gerade noch rechtzeitig ducken. Am meisten Glück hatte Parades, dem das Kabel noch seine Schirmmütze vom Kopf riss.

Um 16 Uhr deutscher Zeit findet der offizielle Weltmeister-Empfang am Plaza de la Republica statt. Danach sollten die Feierlichkeiten aber noch lange nicht beendet sein.