Die letzten zwei Achtelfinalspiele bei der WM in Katar werden heute absolviert. Um welche es sich dabei handelt und wer sie live im TV und Livestream zeigt / überträgt, zeigt Euch SPOX in diesem Artikel.

Seit Samstag läuft im Rahmen der Weltmeisterschaft in Katar die Achtelfinalrunde, Teams wie die Niederlande und Argentinien haben sich für das Viertelfinale qualifiziert. Zum Abschluss der Runde sind vier Mannschaften am heutigen Dienstag, den 6. Dezember, noch gefragt: Marokko, Spanien, Portugal und die Schweiz. Ab Freitag (9. Dezember) geht es dann weiter mit dem Viertelfinale.

Als Erstes heute an der Reihe sind Marokko und Spanien - zwei Länder, die zwar nicht angrenzen, geographisch jedoch nahe beieinander liegen und lediglich von der Straße von Gibraltar getrennt werden. Sie kämpfen im Education City Stadium (Al-Rayyan) um das siebte Viertelfinalticket. Um Ticket Nummer acht streiten vier Stunden später (20 Uhr) im Lusail Iconic Stadium Portugal, Europameister von 2016, und die Schweiz.

Achtelfinale bei der WM 2022: Die heutigen Partien

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte/Ort Sa., 6.12. 16 Uhr Marokko Spanien Education City Stadium (Al-Rayyan) Sa., 6.12. 20 Uhr Portugal Schweiz Lusail Iconic Stadium (Lusail)

© getty Für Cristiano Ronaldo ist es wahrscheinlich die letzte WM mit Portugal.

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream?

Für die zwei Spiele heute Nachmittag/Abend wurden in Deutschland zwei Anbieter mit der Übertragung beauftragt - die ARD und MagentaTV.

Im Laufe des Turniers sind insgesamt 48 WM-Spiele live und in voller Länge im Free-TV zu sehen. Diese Spiele werden auf die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF aufgeteilt. Von Spiel zu Spiel gibt es dann nur noch zu klären, welcher der beiden Sender für die jeweilige Übertragung verantwortlich ist. Für Marokko vs. Spanien und Portugal vs. Schweiz ist es die ARD. Während der WM gilt zudem: Was die Free-TV-Sender im TV übertragen, bieten sie parallel dazu stets auch im kostenlosen Livestream an. Die ARD macht dies heute via sportschau.de.

Als einziger Anbieter zeigt MagentaTV alle Begegnungen und ist deswegen heute auch am vierten und letzten Achtelfinaltag für die Übertragung verantwortlich. Der Zugang zu MagentaTV ist - im Vergleich zur ARD - jedoch um einiges kostspieliger und aufwendiger. Der Anbieter der Telekom verlangt nämlich ein Abonnement.

Achtelfinale bei der WM 2022, Übertragung: Wer zeigt / überträgt die Spiele heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

Doch die Achtelfinals heute sind nicht nur im TV oder im Livestream zu sehen, auch in Form eines Livetickers könnt Ihr live mit dabei sein, wenn um die letzten Viertelfinalplätze gekämpft wird. Diese bietet SPOX auf seiner Website an.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Marokko und Spanien.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Portugal und Schweiz.

Achtelfinale bei der WM 2022: Alle Spiele im Überblick