WM 2022: Darum kommt Schweiz vs. Kamerun heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Heute starten die Schweiz und Kamerun in die WM 2022. Jedoch wird das Spiel nicht live im Free-TV oder kostenlosen Livestream zu sehen sein. Wieso das so ist, erklärt Euch SPOX.

Die Gruppe G startet am heutigen Donnerstag, den 24. November in die WM 2022. Den Beginn macht dabei die Schweiz gegen Kamerun um 11 Uhr im Janoub Stadium in al-Wakrah. In der starken Gruppe G ist ein Auftaktsieg schon fast notwendig, um später weiterzukommen.

Am Abend um 20 Uhr starten dann die Gruppengegner Brasilien und Serbien ins Turnier. Für die Schweiz ist somit ein Sieg gegen Kamerun schon fast Pflicht. Mit sieben Bundesligaspielern im Kader sind sie nominell gut besetzt.

Das Tor der Schweizer Nationalmannschaft wird der zuvor lange verletzte Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) hüten. Bei Kamerun hat sich in den letzten Wochen besonders einer ins Blickfeld gespielt: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern.

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 24. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 11 Uhr G Schweiz Kamerun 14 Uhr H Uruguay Südkorea 17 Uhr H Portugal Ghana 20 Uhr G Brasilien Serbien

© getty Yann Sommer war vor der WM 2022 zwar verletzt, ist jedoch auf dem Weg zurück ins Tor der schweizer Nationalmannschaft

WM 2022 - Schweiz vs. Kamerun, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

16 Spiele insgesamt werden bei dieser WM in Katar nicht im Free-TV oder kostenlosen Livestream zu sehen sein. Darunter fällt auch die Partie Schweiz vs Kamerun. Deshalb ist es nicht möglich, das Spiel im Fernsehen oder kostenlosen Livestream zu sehen.

Erst um 13 Uhr sind Highlights des Spiels auf ZDF zu sehen. Dort werden auch die weiteren drei Partien des Tages übertragen. Auf zdf.de ist ein kostenloser Livestream zu finden.

MagentaTV hat die exklusiven Übertragungsrechte für das Spiel Schweiz vs. Kamerun. Der Telekom-Dienst zeigt alle 64 Spiele der WM 2022 live im Pay-TV und im Livestream. Beides ist kostenpflichtig.

Sofern Sie Telekom-Kunden sind, können Sie zu einem reduzierten Preis MagentaTV einfach hinzu buchen. Ab 10 Euro monatlich ist das Angebot zu nutzen.

WM 2022 - Schweiz vs. Kamerun, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Liveticker

Auch ohne Zugriff auf die MagentaTV-Dienste müsst Ihr nicht auf die Partie Schweiz vs. Kamerun verzichten. Denn: Hierfür bietet SPOX einen eigenen und ausführlichen Liveticker an.

WM 2022 - Schweiz vs. Kamerun, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Schweiz : Sommer - Widmer, Schär, Akanji, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo

: Sommer - Widmer, Schär, Akanji, R. Rodriguez - G. Xhaka, Freuler - Shaqiri, Sow, Vargas - Embolo Kamerun: A. Onana - Fai, Nkoulou, Castelletto, Ebosse - Hongla, Kunde, Zambo Anguissa - Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi

WM 2022 - Schweiz vs. Kamerun, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schweiz vs. Kamerun

Schweiz vs. Kamerun Wettbewerb: Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 1 (Gruppe G)

1 (Gruppe G) Datum: 24. November 2022

24. November 2022 Uhrzeit: 11 Uhr

11 Uhr Ort: Al Janoub Stadium, al-Wakrah

Al Janoub Stadium, al-Wakrah TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick