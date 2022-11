WM 2022 heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Freitag beginnt der zweite Spieltag der Gruppenphase bei der WM 2022 in Katar. Mit dabei sind unter anderem England und die Niederlande. Welche Spiele heute laufen und wo sie live im TV, Livestream und Liveticker übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Zunächst trifft um 11 Uhr Wales auf den Iran. Das Team um Alt-Star Gareth Bale trennte sich im ersten WM-Spiel mit 1:1 von den USA. Der Iran musste hingegen eine bittere 2:6-Niederlage verkraften. Im Ahmed bin Ali Stadium hoffen beide Teams auf den ersten Sieg.

Weiter geht es um 14 Uhr mit der Partie Katar gegen Senegal. Der Gastgeber wird nach einer ernüchternden Niederlage im Eröffnungsspiel gegen Ecuador vor heimischer Kulisse ein anderes Gesicht zeigen wollen. Doch auch Senegal ist hochmotiviert, die Niederlage gegen die Niederlande wiedergutzumachen.

Die Elftal fordert um 17 Uhr im Khalifa International Stadium Ecuador. Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal möchte ihre Form aus dem ersten Spiel fortführen und unterstreichen, dass auch sie zum Favoritenkreis der WM 2022 gehört. Gegen ein kompaktes und gut organisiertes Ecuador dürfte das aber nicht leicht werden.

In der letzten Partie des Tages treffen England und die USA aufeinander. Das Fußball-Mutterland ist selbstverständlich klarer Favorit und will nach einem eindrucksvollen Sieg gegen den Iran keine Zweifel an seiner Qualität aufkommen lassen. Die US-Boys treten zwar als Außenseiter an, sind aber keinesfalls zu unterschätzen. Besonders die junge Generation der USA könnte bei dieser WM 2022 in Katar für Furore sorgen.

© getty US-Kapitän Tyler Adams applaudiert seinem Team und den Fans nach dem 1:1 gegen Wales.

WM 2022 heute live: Wales vs. Iran - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 heute live: Wales vs. Iran - Übertragung im TV

Die Partie zwischen Wales und Iran ist, wie alle Spiele dieser WM, über den Telekom-Dienst MagentaTV empfangbar. Als Bestandskunde der Telekom ist es möglich, unkompliziert MagentaTV dazuzubuchen. Für nur 10 Euro pro Monat sehen sie dann alle Spiele dieser WM in voller Länge.

Außerdem besitzt Das Erste die Übertragungsrechte an diesem Spiel. Somit könnt Ihr die Begegnung Wales vs. Iran kostenfrei im TV ansehen. Ab 10.30 Uhr beginnen dort im Rahmen der Sportschau die Berichterstattungen. Kommentator des Spiels Wales gegen Iran wird Florian Naß sein.

WM 2022 heute live: Wales vs. Iran - Übertragung im Livestream

Selbst ohne TV-Anschluss müsst Ihr nicht auf das Spiel verzichten. MagentaTV bietet neben dem Fernsehangebot auch einen kostenpflichtigen Livestream an. Auch Das Erste zeigt die Partie über einen Livestream auf sportschau.de oder über ihre Mediathek. Für einen funktionstüchtigen Livestream sollte jedoch die Internetverbindung stabil sein.

WM 2022 heute live: Wales vs. Iran - Übertragung im Liveticker

Wenn die Internetverbindung nicht ausreicht oder Ihr gerade unterwegs seid, ist das auch kein Hindernis, das WM-Spiel zu verfolgen. Denn: SPOX bietet einen ausführlichen und aktuellen Liveticker an, mit dem ihr keine wichtige Aktion verpassen werdet.

WM 2022 heute live: Wales vs. Iran - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : Wales vs. Iran

: Wales vs. Iran Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 11 Uhr

: 11 Uhr Ort : Ahmed bin Ali Stadium, al-Rayyan

: Ahmed bin Ali Stadium, al-Rayyan TV : MagentaTV , Das Erste

: , Livestream : sportschau.de , MagentaTV

: , Liveticker: SPOX

© getty Um die Proteste in der Heimat zu unterstützen, schwieg die iranische Nationalmannschaft während der Nationahymne.

WM 2022 heute live: Katar vs. Senegal - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 heute live: Katar vs. Senegal - Übertragung im TV

Auch bei diesem Spiel gilt: MagentaTV zeigt alle Spiele dieser WM. So wird auch Katar gegen Senegal beim Telekom-Dienst übertragen. Schon ab 10 Euro monatlich könnt Ihr Euch ein Abonnement verschaffen und müsst keines der Spiele dieser WM verpassen.

Allerdings könnt Ihr auch ohne Zugang die Partie im TV verfolgen. Das Erste zeigt live ab 13.20 Uhr die Partie samt Vorberichterstattung. Es kommentiert Gerd Gottlob.

WM 2022 heute live: Katar vs. Senegal - Übertragung im Livestream

Die meisten Spiele der WM werden nicht nur im TV gezeigt, sondern sind auch über einen Livestream zu sehen. Hierfür stehen Euch gleich zwei Alternativen zur Verfügung: Entweder Ihr besitzt einen Zugang zu MagentaTV und könnt das Spiel über deren kostenpflichtigen Stream sehen oder Ihr nutzt das kostenlose Angebot der ARD und seht das WM-Spiel live auf sportschau.de oder in ihrer Mediathek.

WM 2022 heute live: Katar vs. Senegal - Übertragung im Liveticker

Wer die Partie Katar gegen Senegal lieber geschrieben verfolgen möchte oder auf einen Liveticker angewiesen ist, muss sich keine Sorgen machen, wichtige Aktionen und Ereignisse zu verpassen. Denn: Genau dafür bietet SPOX einen ausführlichen und detaillierten Liveticker an.

WM 2022 heute live: Katar vs. Senegal - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : Katar vs. Senegal

: Katar vs. Senegal Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 14 Uhr

: 14 Uhr Ort : Al-Thumama, Doha

: Al-Thumama, Doha TV : Das Erste , MagentaTV

: , MagentaTV Livestream : sportschau.de , MagentaTV

: , MagentaTV Liveticker: SPOX

WM 2022 - Gruppe A: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B 20. November 17 Uhr Katar Ecuador 21. November 17 Uhr Senegal Niederlande 25. November 14 Uhr Katar Senegal 25. November 17 Uhr Niederlande Ecuador 29. November 16 Uhr Ecuador Senegal 29. November 16 Uhr Niederlande Katar

WM 2022 heute live: Niederlande vs. Ecuador - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 heute live: Niederlande vs. Ecuador - Übertragung im TV

Um das Spiel Niederlande gegen Ecuador im Fernsehen zu sehen, gibt es für diese WM einen Anbieter, der die Rechte für alle 64 WM-Spiele besitzt: MagentaTV. Dort seht Ihr für 10 Euro pro Monat alle Partien in voller Länge und in Begleitung des Top-Experten Michael Ballack.

Doch diese Partie ist auch im kostenlosen Fernsehen zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender Das Erste zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten. Ab 16.10 Uhr sind sie live dabei. Christina Graf kommentiert die Partie.

WM 2022 heute live: Niederlande vs. Ecuador - Übertragung im Livestream

Im Internet ist die Partie ebenfalls zu verfolgen. Zum einen wieder auf MagentaTV, zum anderen auf sportschau.de. Das Streamingangebot von MagentaTV ist jedoch kostenpflichtig und mit einem Abo verbunden.

Der Livestream der ARD auf sportschau.de ist dahingehend kostenlos und kann in ganz Deutschland abgerufen werden.

WM 2022 heute live: Niederlande vs. Ecuador - Übertragung im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht im TV und im Livestream verfolgen, wollt aber trotzdem keine wichtige Aktion verpassen? Hierfür gibt es von SPOX einen ausführlichen Liveticker. Damit seid Ihr bei jeder wichtigen Aktion live dabei.

WM 2022 heute live: Niederlande vs. Ecuador - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : Niederlande vs. Ecuador

: Niederlande vs. Ecuador Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Ort : Khalifa International Stadium, al-Rayyan

: Khalifa International Stadium, al-Rayyan TV : Das Erste, MagentaTV

: Das Erste, MagentaTV Livestream : sportschau.de , MagentaTV

: , MagentaTV Liveticker: SPOX

© getty Matthijs de Ligt vom FC Bayern München hielt für die Niederlande die Defensive zusammen.

WM 2022 heute live: England vs. USA - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 heute live: England vs. USA - Übertragung im TV

Im TV teilen sich wieder MagentaTV und Das Erste die Übertragung der Partie. Bei MagentaTV laufen alle 64 WM-Spiele, auch manche exklusiv.

Das Erste teilt sich mit ZDF die weiteren Spiele der WM auf. Ab 19.30 Uhr schaltet die ARD zum Spiel England gegen USA. Tom Bartels kommentiert das Spiel.

WM 2022 heute live: England vs. USA - Übertragung im Livestream

Das Spiel wird im TV, aber auch im Livestream übertragen. MagentaTV bietet einen kostenpflichtigen Livestream an. Auch über Das Erste und sportschau.de kann das Spiel komplett in voller Länge verfolgt werden.

WM 2022 heute live: England vs. USA - Übertragung im Liveticker

Ihr wollt das Spiel lieber über einen Liveticker verfolgen? Dafür bietet SPOX einen umfangreichen Liveticker an.

WM 2022 heute live: England vs. USA - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung : England vs. USA

: England vs. USA Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Ort : Al-Bayt Stadium, Al-Khor

: Al-Bayt Stadium, Al-Khor TV : Das Erste, MagentaTV

: Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

