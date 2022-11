WM 2022 - England vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 2. Gruppenspieltag der WM 2022 trifft England auf die USA. Alle Informationen zu der Übertragung des Gruppenspiels und wo Ihr das Duell in der Gruppe B heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Freitag, den 25. November, beschließt das Gruppenspiel zwischen England und den USA den sechsten Spieltag bei der WM 2022 in Katar. Die Begegnung in der Gruppe B startet um 20.00 Uhr. Als Austragungsort des Spiels dient das al-Bayt-Stadium in al-Chaur.

England ist äußerst erfolgreich in die WM gestartet. Mit 6:2 bezwang England den Iran zum WM-Auftakt. Das Team von England-Coach Gareth Southgate zeigte sich vor allem in der Offensive spielfreudig. Bei seiner WM-Premiere schnürte Bukayo Saka gleich einen Doppelpack, er war einer der auffälligsten Spieler im Duell mit dem Iran. Dreh- und Angelpunkt im Sturm der Engländer war jedoch Harry Kane. Der Kapitän erzielte zwar selbst kein Tor, war jedoch an zwei Treffern direkt beteiligt.

Die USA treffen am heutigen Tag in England auf den Favoriten in der Gruppe B. Verstecken muss sich das Team von Gregg Berhalter dennoch keineswegs. Im ersten Gruppenspiel gegen Wales zeigten die USA eine gute Leistung. Timothy Weah brachte die US-Amerikaner in der 36. Minute, ehe Gareth Bale mit einem Foulelfmeter in der 82. Minute den Auftaktsieg der USA zunichte machte. Wie schlagen sich die USA heute gegen einen der WM-Favoriten?

WM 2022 in Katar: Die Spiele am 25. November

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr B Wales Iran Ahmed bin Ali Stadium (44.740 Plätze) Liveticker 14.00 Uhr A Katar Senegal al-Thumama-Stadion (40.000 Plätze) Liveticker 17.00 Uhr A Niederlande Ecuador Khalifa International Stadium (40.000 Plätze) Liveticker 20.00 Uhr B England USA al-Bayt-Stadium (60.000 Plätze) Liveticker

WM 2022 - England vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt das Gruppenspiel zwischen England und den USA am heutigen Freitag live und vollumfänglich im Free-TV. Die Übertagung aller WM-Spiele des Tages seht Ihr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ab 10.05 Uhr. Ab 20.00 Uhr seht Ihr England vs. USA im Ersten heute live.

© getty England zeigte beim WM-Auftakt gegen den Iran eine furiose Leistung.

Tom Bartels ist für die ARD als Kommentator im Einsatz. Als Moderatorin der Sendung fungiert Esther Sedlaczek, Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek könnt Ihr die Begegnung zudem im kostenlosen Livestream verfolgen.

Bei MagentaTV seht Ihr das WM-Duell zwischen England und den USA heute live und in voller Länge im Pay-TV. Die Vorberichte zum Gruppenspiel beginnen auf den Pay-TV-Sender um 19.15 Uhr. Die Begegnung kommentiert für MagentaTV Wolff Fuss. Im Livestream zeigt MagentaTV das Duell zwischen England und den USA ebenfalls. Den Livestream des Pay-TV-Sender findet Ihr auf der MagentaTV-Website und in der MagentaTV-App.

WM 2022 - England vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

© getty Wie schlagen sich Christian Pulisic und Co. heute gegen England?

WM 2022 - Gruppe B: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Ergebnis 21. November 14 Uhr England Iran 6:2 21. November 20 Uhr USA Wales 1:1 25. November 11 Uhr Wales Iran -:- 25. November 20 Uhr England USA -:- 29. November 20 Uhr Iran USA -:- 29. November 20 Uhr Wales England -:-

WM 2022 - England vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Das Gruppenspiel zwischen England und den USA verfolgt SPOX für Euch in einem ausführlichem Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Duells in der Gruppe B. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

WM 2022 - England vs. USA, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

England: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Foden, Sterling - Kane

Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Bellingham, Rice - Saka, Foden, Sterling - Kane USA: Turner - Dest, Zimmerman, A. Robinson, Ream - T. Adams - McKennie, Musah - Reyna, Pulisic - Sargent

