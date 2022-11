Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Der erste vollgepackte Sonntag bei der WM 2022 in Katar. Die Gruppen E und F sind im Einsatz. Das bedeutet auch: Die DFB-Elf tritt zum zweiten Gruppenspiel an. Doch wer überträgt die Spiele heute? Alle Infos zu Ansetzungen und der Übertragung in TV, Livestream und Liveticker gibt es hier.

Der heutige Sonntag, 27. November, ist der erste reguläre Sonntag bei der WM 2022 in Katar. Vier Spiele stehen auf dem Programm, die sich aus den Gruppen E und F zusammensetzen. Am 2. Gruppenspieltag ist auch Deutschland im Einsatz.

Den Anfang allerdings macht das zweite Spiel aus der Gruppe E. Um 11 Uhr trifft Japan, das am ersten Spieltag sensationell die deutsche Nationalmannschaft bezwungen hatte, auf Costa Rica. Ausgetragen wird das Spiel im Ahmed bin Ali Stadium in Al-Rayyan (Umm Al-Afaei). Mit einer Niederlage dürfte Costa Rica mit dem Weiterkommen bereits nichts mehr zu tun haben.

Um 14 und 17 Uhr sind dann die Teams aus der Gruppe F gefordert. Im frühen Spiel (14.00 Uhr) trifft Belgien im Al-Thumana Stadium von Doha auf Marokko. Um 17 Uhr duellieren sich etliche Bundesligalegionäre, wenn sich Kroatien und Kanada gegenüberstehen. Diese Partie geht im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan (Baaya) über die Bühne.

Um 20.00 Uhr wird es dann besonders prickelnd: Deutschland trifft in einem der Spitzenspiele der Gruppenphase der WM auf Spanien. Die deutsche Mannschaft bangt nach der Niederlage gegen Japan um das Weiterkommen. Alles Andere als ein Sieg ist also verboten. Im Al-Bayt Stadium in Al Khor findet der Klassiker statt.

© getty Schlechte Erinnerungen: Das letzte Duell der DFB-Elf gegen Spanien endete 0:6.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Die Spiele im Überblick

Uhrzeit Gruppe Team 1 Team 2 Stadion Liveticker 11.00 Uhr E Japan Costa Rica Ahmed bin Ali Stadium (Al-Rayyan (Umm Al-Afaei)) Liveticker 14.00 Uhr F Belgien Marokko Al-Thumana Stadium (Doha) Liveticker 17.00 Uhr F Kroatien Kanada Khalifa International Stadium (Al-Rayyan (Baaya)) Liveticker 20.00 Uhr E Spanien Deutschland Al-Bayt Stadium (Al Khor) Liveticker

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung der Spiele im TV und Livestream

Ihr könnt bei den Spielen selbstverständlich live mit dabei sein. Den heutigen siebten Turniertag gibt es im Free-TV im ZDF zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt alle vier Spiele live und in voller Länge. Um 10.15 Uhr geht das zweite deutsche Fernsehen auf Sendung und begleitet alle Interessierten bis um 22.45 Uhr durch den Fußballtag. Auch im Livestream könnt Ihr kostenlos dabei sein. Unter zdf.de steht Euch den ganzen Tag über ein Onlineprogramm zur Verfügung.

Optional könnt Ihr auch bei MagentaTV einschalten. Der kostenpflichtige Sender des Anbieters Telekom überträgt als einzige Plattform alle 64 Spiele live. Somit seid Ihr bei MagentaTV immer auf der sicheren Seite. Ab 9.00 Uhr startet der Sender mit dem Warmup zum langen WM-Sonntag in Katar. In der MagentaTV-App gibt es auch Streams zu allen Spielen.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Alle Spiele im Liveticker

Solltet Ihr die Spiele nicht im TV oder Livestream schauen können, bleibt Euch immer noch der SPOX-Liveticker. Dort bereiten wir für Euch alle Spiele des heutigen Sonntags auf. Ihr verpasst also keine entscheidende Szene.

