Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Die WM läuft mit ungeminderter Geschwindigkeit weiter. Auch heute stehen wieder insgesamt vier Spiele auf dem Plan. Alle Infos zu den Begegnungen sowie der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier.

Der dritte Spieltag der WM-Vorrunde ist in vollem Gange. Auch heute werden wieder in zwei Gruppen die finalen Partien ausgetragen und die letzten Achtelfinaltickets ausgegeben. Mit dabei ist unter anderem auch die deutsche Nationalmannschaft aus Gruppe E, die fürs Weiterkommen zwingend einen Sieg benötigt.

Nach den ersten beiden Spieltagen kommt das DFB-Team auf lediglich einen Punkt, erkämpft im Topspiel gegen Spanien. Um die Chancen auf einen Einzug in die K.o.-Runde aufrechtzuerhalten, muss gegen die Auswahl Costa Ricas nun der Dreier folgen. Nichtsdestotrotz ist man allerdings auch auf ein günstiges Ergebnis beim Parallelspiel zwischen Japan und Spanien angewiesen.

Aber nicht nur in der Deutschland-Gruppe werden heute die letzten Fragen beantwortet. Auch in Gruppe F stehen die finalen Entscheidungen noch aus. Das ist - auch aus deutscher Sicht - insofern spannend, dass hier der potenzielle Achtelfinalgegner von Kimmich und Co. ausgespielt wird.

WM 2022: Begegnungen, Ansetzungen, Matches, Anpfiff - Alle Infos zu den Spielen am Donnerstag

Um eine Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden werden alle Spiele einer Gruppe am letzten Spieltag zur selben Zeit ausgetragen.

Gruppe Team A Team B Anpfiff F Kanada Marokko 16 Uhr F Kroatien Belgien 16 Uhr E Costa Rica Deutschland 20 Uhr E Japan Spanien 20 Uhr

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im TV und Livestream

Mit dem Streamingdienst MagentaTV und dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD werden sich auch heute wieder gleich zwei Anbieter den Übertragungen annehmen. Im Folgenden erklären wir Euch, wann welche Spiele wo zu sehen sind und wie man auf die Ausstrahlung jeweils zugreifen kann.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im Free-TV

Als Hauptlizenzinhaber aller 64 WM-Spiele ist MagentaTV selbstredend auch im Besitz der heute anstehenden Partien. Da es sich bei der Telekom-Tochter jedoch um eine reine Streamingplattform handelt, wird eine Übertragung im linearen Fernsehen nicht stattfinden.

Stattdessen bietet Euch das Unternehmen die Möglichkeit, mittels eines internetfähigen TV-Receivers (Apple TV, Amazon FireTV Stick, MagentaTV One Box oder SmartTV) auf die Livestreams zuzugreifen. Hierfür bedarf es jedoch des entsprechenden Abonnements. Doch dazu später mehr.

Eine kostenfreie Übertragung im Free-TV wird unterdessen in der ARD zu sehen sein. Das erste Programm zeigt allerdings nicht alle Spiele des Tages, sondern lediglich eines pro Slot. Am Nachmittag handelt es sich dabei um die Partie zwischen Kroatien und Belgien, am Abend betrifft es das Spiel Deutschlands gegen Costa Rica. Die Vorberichterstattung beginnt jeweils zirka eine Stunde vor Anpfiff.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im kostenlosen Livestream

Dieselben Matches wird die ARD auch im Livestream übertragen. Zu finden ist dieser in der hauseigenen Mediathek. Über den Link gelangt Ihr direkt dahin.

Wer sich damit jedoch nicht zufrieden geben und auch keines der anderen Spiele verpassen will, sollte unbedingt einen Blick auf die Angebote von MagentaTV werfen. Die Plattform stellt insgesamt fünf verschiedene Abomodelle zur Verfügung, der günstigste Tarif läuft unter dem Namen MagentaTV Flex. Er beläuft sich auf zehn Euro und eine Laufzeit von einem Monat. Damit bekommt Ihr nicht nur Zugriff auf die Übertragung aller Einzelspiele der WM, sondern auch auf die exklusive Konferenz. Alle weiteren Infos gibt's unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Übertragung im Liveticker bei SPOX

Um auch ohne Abo bei allen Spielen live dabei zu sein, können wir Euch noch eine dritte Option ans Herz legen: Unseren hauseigenen SPOX-Liveticker. Hier versorgen wir Euch stets mit allen wichtigen Infos rund um die Geschehnisse auf dem Rasen. Schaut vorbei.

Wer zeigt / überträgt WM 2022 heute live? Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker - Die aktuelle Tabelle in Gruppe E

Rang Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 2 1 1 0 8:1 7 4 2 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

