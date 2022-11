Bei der WM 2022 kommt es am 2. Gruppenspieltag zum Duell zwischen Wales und dem Iran. Die komplette Begegnung in der Gruppe B verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

In der Gruppe B trifft am heutigen Tag bei der WM 2022 in Katar Wales auf den Iran. Welches Team sich den ersten Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 sichern kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Wales vs. Iran: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Wales geht am heutigen Tag als Favorit in das Duell gegen den Iran. In der ersten Gruppenbegegnung spielte das Team rund um Gareth Bale 1:1-Unentschieden gegen die USA. Wales wird gewillt sein bei der WM heute den ersten Sieg einzufahren. Der Iran verlor dagegen sein erstes Gruppenspiel gegen England. Bei der 2:6-Niederlage zeigte sich der Iran über weite Teile des Spiels chancenlos. Mit Wales wartet auf den Iran ein weiterer schwerer Gegener.

Vor Beginn: Das WM-Gruppenspiel startet heute um 11.00 Uhr im Ahmed bin Ali Stadium al-Rayyan.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen Wales und dem Iran.

© getty Führt Gareth Bale Wales heute zum Sieg gegen den Iran?

Wales vs. Iran: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Wales: Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Bale, Moore, Wilson

Hennessey - Mepham, Rodon, B. Davies - C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams - Bale, Moore, Wilson Iran: Hosseini - Kanaani, Pouraliganji, Hosseini - Moharrami, Mohammadi - Jahanbakhsh, Nourollahi, Haji Safi - Taremi, Azmoun

Wales vs. Iran: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute live im TV und Livestream

Im Free-TV seht Ihr das Gruppenspiel zwischen Wales und dem Iran live und in voller Länge im Ersten. Die ARD beginnt mit seiner Übertragung um 10.05 Uhr. Das Spiel kommentiert für den öffentlich-rechtlichen Sender Florian Naß. Auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek findet Ihr den kostenlosen Livestream der ARD.

MagentaTV zeigt Wales vs. Iran heute im Pay-TV. Dort seht Ihr die Vorberichte zum WM-Duell ab 10.00 Uhr. Als Kommentator ist für MagentaTV Jonas Friedrich im Einsatz. Im Livestream überträgt der Pay-TV-Sender die Partie alternativ in der MagentaTV-App und auf der MagentaTV-Website.

Wales vs. Iran: Gruppenspiel bei der WM 2022 heute im Liveticker - Die Gruppe B im Überblick