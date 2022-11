WM 2022 - Portugal vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Denkbar knapp, aber erfolgreich hat Portugal sein erstes Gruppenspiel gegen Ghana bestritten. 3:2 hieß es am Ende. Jetzt wartet mit Uruguay der nächste schwere Gegner. Wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

3:2-Erfolg gegen Ghana, dazu ein neuer Rekord für Cristiano Ronaldo: Der Auftakt in die WM 2022 in Katar ist für die portugiesische Nationalmannschaft erfolgreich verlaufen. Mit drei Punkten steht man vor dem zweiten Vorrundenduell mit Uruguay an der Spitze des Tableaus.

Grund dafür ist auch, dass Uruguay im ersten WM-Spiel nicht über ein 0:0 gegen Südkorea hinauskam. Die Stars der La Celeste, insbesondere Fete Valverde und Darwin Nunez, ließen auch beste Chancen ungenutzt. So stehen die Südamerikaner vor dem Aufeinandertreffen mit dem europäischen Favoriten bereits unter Druck. Eine Niederlage könnte schon fast das Aus für den WM-Vierten von 2010 bedeuten.

Eine Menge Spannung ist für die Partie also garantiert. Kann Cristiano Ronaldo erneut zuschlagen? Gelingt Uruguay der erste Sieg? Ihr könnt es mitverfolgen. Wie das funktioniert, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Das Tor zum Rekord: Cristiano Ronaldo traf als einziger Spieler in der Geschichte bei fünf Weltmeisterschaften.

WM 2022 - Portugal vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Während die erste Partie des Tages zwischen Kamerun und Serbien lediglich im Pay-TV bei MagentaTV übertragen wird, könnt Ihr Euch bei Portugal vs. Uruguay auf eine Ausstrahlung im Free-TV einstellen. Die restlichen drei Spiele des Montags werden alle live und in voller Länge in der ARD gezeigt. Diese Partie beginnt um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt ab 17 Uhr ununterbrochen vom Turnier. Tom Bartels steht pünktlich zum Anpfiff am Mikrofon bereit. Auch im Livestream unter sportschau.de oder in der ARD Mediathek könnt Ihr live bei der Partie dabei sein.

Auch MagentaTV zeigt das Spiel. Der Pay-TV-Sender ist die einzige Plattform, die alle 64 Spiele in voller Länge präsentiert. Um 19.15 Uhr startet der Sender mit Vorberichten zum Spiel. Marco Hagemann kommentiert die Partie. Alle Interessierten können online auf die MagentaTV-App zurückgreifen.

WM 2022 - Portugal vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream schauen kann, muss dennoch nicht auf Updates zum Spiel verzichten. Die bietet nämlich auch der SPOX-Liveticker. Damit bleibt Ihr garantiert immer auf dem Laufenden.

Hier geht es direkt zum Liveticker des Spiels Portugal vs. Uruguay.

WM 2022 - Portugal vs. Uruguay, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Portugal vs. Uruguay

Portugal vs. Uruguay Wettbewerb: Weltmeisterschaft in Katar

Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 2. Gruppenspieltag (Gruppe H)

2. Gruppenspieltag (Gruppe H) Datum: 28. November 2022

28. November 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Ort: Lusail Iconic Stadium, Lusail

Lusail Iconic Stadium, Lusail TV: MagentaTV, ARD

Livestream: MagentaTV, sportschau.d e

e Liveticker: SPOX

WM 2022 - Portugal vs. Uruguay: Die Tabelle der Gruppe H