WM 2022 - Niederlande vs. Ecuador, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Gruppe A treffen heute bei der WM in Katar die niederländische und die ecuadorianische Nationalmannschaft aufeinander. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Erst vor fünf Tagen war Ecuador noch im Rahmen des WM-Eröffnungsspiels gegen Gastgeber Katar im Einsatz und sicherte sich dabei gleich die ersten drei Punkte in der Gruppe A. Die Südamerikaner waren einfach zu stark für die Debütanten aus dem Golfstaat und gewannen 2:0 dank zweier Treffer von Enner Valencia. Die niederländische Nationalmannschaft war am Tag darauf gegen Afrikameister Senegal im Einsatz und setzte sich ebenfalls mit 2:0 durch.

Nun treffen die beiden Siegermannschaften des ersten Spieltags am heutigen Freitag, den 25. November, im Rahmen der zweiten Spielrunde aufeinander. Niederlande vs. Ecuador bildet das dritte von insgesamt vier Spielen am heutigen sechsten WM-Tag und wird um 17 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Gespielt wird im Khalifa International Stadium, Al-Rayyan.

© getty Die Elftal hat gegen Ecuador den zweiten Gruppensieg im Visier.

WM 2022 - Niederlande vs. Ecuador, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Von den 64 Spielen, die bei der Weltmeisterschaft gespielt werden, sind ganze 48 im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Partie Niederlande vs. Ecuador zählt ebenfalls zu diesen 48 Spielen. Zu klären gibt es danach nur noch, welcher der beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Übertragung übernimmt - die ARD oder das ZDF?

Es ist die ARD, die für das Gruppenspiel Niederlande vs. Ecuador verantwortlich zeichnet. Im Rahmen der "Sportschau live"-Sendung werden die Vorberichte zum Spektakel geliefert. Das Personal dafür besteht aus der Moderatorin Jessy Wellmer und den Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira. Wenn um 17 Uhr dann das Spiel losgeht, übernimmt Christina Graf die Rolle der Kommentatorin.

Was die ARD im Free-TV anbietet, wird zeitgleich auch im Livestream übertragen - bei sportschau.de. Der Zugriff auf diesen Livestream ist kostenlos.

Als Rechteinhaber aller WM-Spiele ist natürlich auch MagentaTV mit einer Übertragung zum heutigen Spiel zur Stelle. Anders als für die ARD ist für MagentaTV ein Abonnement notwendig.

WM 2022 - Niederlande vs. Ecuador, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Die, die das Duell nicht in der ARD oder bei MagentaTV schauen können, haben die Möglichkeit, im Liveticker von SPOX mit dabei zu sein. Tore, Elfmeter, Platzverweise, Wechsel - hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels Niederlande vs. Ecuador.

WM 2022 - Niederlande vs. Ecuador, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Niederlande vs. Ecuador

Niederlande vs. Ecuador Wettbewerb: Weltmeisterschaft in Katar

Weltmeisterschaft in Katar Spieltag: 2. Gruppenspieltag (Gruppe A)

2. Gruppenspieltag (Gruppe A) Datum: 25. November 2022

25. November 2022 Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Ort: Khalifa International Stadium, Al-Rayyan

Khalifa International Stadium, Al-Rayyan TV: MagentaTV, ARD

Livestream: MagentaTV, sportschau.d e

e Liveticker: SPOX

WM 2022: Die Tabelle der Gruppe A vor der zweiten Spielrunde