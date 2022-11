Weltmeister Frankreich ist erfolgreich in die WM 2022 gestartet. Dänemark hingegen startete eher schwach gegen Tunesien. Wer sich im Favoritenduell der Gruppe D durchsetzt, ist die spannende Frage. Alle Infos zur Übertragung der Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt Euch SPOX hier.

Frankreich wurde im Vorfeld immer wieder mit dem Weltmeister-Fluch konfrontiert. In den vergangenen Turnieren schieden Italien, Spanien und Deutschland als amtierender Weltmeister in der Gruppenphase aus. Zumindest im ersten Spiel konnte sich die Équipe Tricolore von diesem Fluch befreien.

Leider musste Frankreich eine bittere Pille schlucken: Lucas Hernández vom FC Bayern musste bereits nach acht Minuten schwer verletzt das Feld verlassen. Die Diagnose ist doppelt bitter. Der Abwehrspieler erlitt einen Kreuzbandriss und wird sowohl die WM 2022 verpassen, als auch die restliche Saison 2022/23 ausfallen.

Im Gegensatz zu Frankreich blieb Dänemark zum WM-Auftakt eher blass. Danish Dynamite zündete gegen Tunesien nicht und so stand am Ende ein 0:0 zu Buche. Trainer Kasper Hjulmand will mit seinem Team nun gegen Frankreich einen couragierten Auftritt hinlegen.

Gegen Frankreich konnte Dänemark zuletzt in der Nations League mit 2:0 gewinnen. Dies werden die Dänen versuchen zu wiederholen. Abzuwarten bleibt, wie es gelingt. Doch die wichtigste Frage bleibt: Wo könnt Ihr das Spiel zwischen Frankreich und Dänemark heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen? SPOX zeigt es Euch im Folgenden.

© getty Beim letzten Aufeinandertreffen gewann Dänemark mit 2:0 gegen Frankreich in der Nations League. Wird sich der Weltmeister bei der WM 2022 revanchieren?

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV

Wie immer ist MagentaTV der Sender, der die Partie zeigen wird. Alle Spiele können auf MagentaTV verfolgt werden - manche sogar nur dort. Dafür benötigt Ihr ein Abonnement des Telekom-Dienstes. Das gibt es bereits ab 10 Euro monatlich.

Ab 16.50 Uhr schaltet MagentaTV ins Stadium 974 nach Doha. Als Kommentator ist Jan Platte mit von der Partie.

Die Begegnung Frankreich vs. Dänemark läuft zudem auch im Free-TV. Das Erste wird als öffentlich-rechtlicher Sender live und in voller Länge die Partie zeigen. Tom Bartels kommentiert für die ARD das Match.

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Livestream

Um das Spiel auch ohne TV-Anschluss zu sehen, benötigt Ihr die Möglichkeit, Euch mit stabilen Internet zu verfolgen. Denn: MagentaTV und Das Erste bieten einen Livestream an. Über sportschau.de gelangt Ihr zum kostenlosen Angebot der ARD.

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im Liveticker

Sollte die Internetverbindung nicht durchhalten oder Ihr wollt das Spiel von unterwegs aus verfolgen, ist das auch kein Hindernis. SPOX bietet genau dafür einen ausführlichen Liveticker an. Mit diesem verpasst Ihr sicherlich keine wichtige Aktion des Spiels.

© getty Dänemarks Kapitän Christian Eriksen ist gegen starke Tunesier zum Auftakt der WM 2022 wenig gelungen.

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Frankreich : Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernández - Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezmann, Mbappé - Giroud

: Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, T. Hernández - Tchouameni, Rabiot, Dembelé, Griezmann, Mbappé - Giroud Dänemark: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Andersen - Kristensen, Delaney, Höjbjerg, Maehle, Skov Olsen, Eriksen - Dolberg

WM 2022 - Frankreich vs. Dänemark, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: Frankreich vs. Dänemark

Frankreich vs. Dänemark Wettbewerb : WM 2022

: WM 2022 Anstoß : 17 Uhr

: 17 Uhr Ort : Stadium 974, Doha

: Stadium 974, Doha TV : Das Erste, MagentaTV

: Livestream : sportschau.de, MagentaTV

: Liveticker: SPOX

WM 2022: Spielplan in Gruppe D