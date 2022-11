WM 2022 - England: Ziellose Löwen vor Southgate-Debakel?

Der Vize-Europameister gehört schon allein aufgrund seines namhaften Kaders zum erweiterten Favoritenkreis bei dieser WM. Aber die Leistungen von England im Kalenderjahr 2022 lassen bislang wenig Hoffnung aufkommen, dass die Three Lions ihr volles Potenzial abrufen.

Am Montag (14 Uhr im LIVETICKER) startet England gegen den Iran in die WM 2022 in Katar. Doch ist das Team von Gareth Southgate bereit für ein weiteres erfolgreiches Turnier? England in der Kurzanalyse.

England: Faktor Spielaufbau

Der England-Trainer hat in der jüngeren Vergangenheit häufig auf eine Fünferkette gesetzt, wobei ebenso ein System mit Viererabwehr möglich wäre. Unabhängig von der Struktur in der ersten Linie sind die Engländer oftmals zu behäbig in der Spieleröffnung. Der Ball läuft über zu viele Stationen, wird mit zu vielen Ballkontakten und fast schon ziellos bewegt.

Gelegentlich wirken die englischen Verteidiger, als hätten sie keinen Plan im Kopf, wie genau Raumgewinne in dieser ersten Spielaufbauphase erzielt werden können. Das macht England verwundbar gegenüber starken Pressingteams, die spätestens nach dem dritten oder vierten Querpass einen Pressing-Trigger auslösen und anschließend Harry Maguire und seine Kollegen intensiv attackieren.

England: Faktor Mittelfeld

England versucht deshalb, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und tat dies in einigen Partien zuletzt vor allem über weiträumige Diagonalbälle, die von Raheem Sterling oder einem anderen Halbstürmer verwertet werden sollen. Um dieses Mittel erfolgsbringend anzuwenden, müssen aber sowohl Timing der Abspiele als auch die Positionierung des Empfängers stimmen. Und zudem muss der direkte Gegenspieler des Ballempfängers am besten noch falsch stehen. Sterling oder auch Phil Foden sind keine herausragenden Luftzweikämpfer, die weite Verlagerungspässe über Kopfbälle weiterleiten können.

Insofern bräuchte es eigentlich mehr Spielkontrolle im Zentrum. Jude Bellingham ist der einzige Legionär im Kader und hat an Bedeutung innerhalb des Teams enorm gewonnen. Während in der Vergangenheit häufig Kalvin Phillips als Nebenmann von Declan Rice fungierte, sollte der Dortmunder nun diese Rolle übernehmen.

Allerdings wird er von Southgate nur bedingt als Box-to-Box-Spieler eingesetzt, wodurch Bellingham ein Stück weit der Einfluss aufs Spielgeschehen verloren geht. Unabhängig etwaiger Schwächen im Spielaufbau muss Southgate bei seinem Jungstar die Fesseln lösen, um dessen volles Potenzial auszuschöpfen. Gerade die Gegenpressingstärke und penetrierenden Läufe können England offensiv enorm weiterhelfen.

England: Faktor Kane

Denn ansonsten liegt der Fokus zu stark auf Kapitän Harry Kane. Der nominelle Stürmer versucht mit seinen fallenden Bewegungen häufig das Spiel aus dem Mittelfeld anzukurbeln. Allerdings kann sich das als recht kontraproduktiv entpuppen - vor allem, wenn Southgate mit Dreierkette spielt und entsprechend einen offensiven Mittelfeldspieler subtrahiert.

Dann fehlt vorn ein physischer Zielspieler und ein wirklicher Spielgestalter ist Kane auch nur bedingt. Er spielt zwar saubere Verlagerungsbälle, aber andere sollten normalerweise ebenso in der Lage sein, diesen Job zu übernehmen.

Southgate steht nicht ganz zu Unrecht in England unter Druck, weil sein Fußball oftmals etwas uninspiriert wirkt. Wenngleich bei einem internationalen Turnier Stabilität wichtig ist, braucht es mehr als nur das, zumal England in der Endverteidigung nicht immer sicher steht.