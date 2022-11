WM 2022 - Ecuador vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Showdown zum Abschluss der Vorrunde in der Gruppe A. Ecuador trifft auf Senegal. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Spannender geht's kaum: Zum Abschluss der Vorrundengruppe A stehen sich Ecuador und Senegal im direkten Duell gegenüber. Die Ausganssituation ist klar: Der Sieger des Spiels zieht ins Achtelfinale ein. Bei einem Unentschieden haben allerdings die Südamerikaner die Nase vorn.

Denn die "La Tri" steht momentan mit vier Punkten aus zwei Spielen da. Während man sich im Eröffnungsspiel gegen Katar souverän mit 2:0 durchsetzen konnte, erkämpfe man sich auch gegen die favorisierten Niederländer ein 1:1-Unentschieden.

Für Senegal gab es zwar auch einen Sieg gegen die Gastgeber aus dem Emirat. Allerdings verlor man das erste Vorrundenspiel gegen die Niederlande mit 0:2. Mit einem gewissen Kredit gehen die Westafrikaner also ins Spiel mit Ecuador und benötigen einen Sieg. Superstar Mané fällt weiterhin und für das ganze Turnier aus.

Wer am heutigen Nachmittag um 16 Uhr den Einzug ins Achtelfinale perfekt macht, könnt Ihr live verfolgen. Wie das möglich ist, verraten wir von SPOX Euch.

© getty Schrecksekunde für Ecuador: Topstürmer Enner Valencia wurde gegen die Niederlande verletzt vom Platz getragen.

WM 2022 - Ecuador vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

In unterschiedliche Hände fällt die Übertragung der Spiele bei der WM. Eine besondere Situation ergibt sich am dritten Spieltag der WM. Da die beiden Gruppenspiele der Fairness wegen parallel stattfinden, wird nur eines der beiden Spiele live im Free-TV übertragen. Grundsätzlich sind die ARD im Free-TV und MagentaTVim Pay-TV für die Ausstrahlung der Partien zuständig.

Beim Spiel Ecuador vs. Senegal berichtet MagentaTV live ab 16 Uhr aus dem Khalifa International Stadium in Al-Rayyan. Die Partie ist parallel auch im Livestream zu sehen. Das Parallelspiel zwischen der Niederlande und Gastgeber Katar läuft damit zudem auch in der ARD und im Livestream vom Ersten.

WM live sehen: Alle Spiele der Weltmeisterschaft in Katar gibt es live bei MagentaTV.

WM 2022 - Ecuador vs. Senegal, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit, das Spiel Ecuador vs. Senegal im TV oder Stream zu verfolgen, kann auf den SPOX-Liveticker zurückgreifen. Alle entscheidenden Situationen bekommt Ihr dort unmittelbar präsentiert.

WM 2022 - Ecuador vs. Senegal: Die wichtigsten Infos zum Spiel

Begegnung: Ecuador vs. Senegal

Ecuador vs. Senegal Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe A

Vorrunde, Gruppe A Spieltag: 3

3 Datum: 29. November 2022

29. November 2022 Anstoß: 16.00 Uhr

16.00 Uhr Ort: Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

Khalifa International Stadium, ar-Rayyan TV: MagentaTV

Livestream: MagentaTV

WM 2022 - Ecuador vs. Senegal: Die Tabelle der Gruppe A