WM 2022: Schadenfreude statt Unterstützung für das DFB-Team? Niclas Füllkrug übt Kritik

Nach der 1:2-Niederlage Deutschlands mischte sich in die sportliche Kritik von Fan-Seite in den Augen zumindest einiger deutscher Nationalspieler offenbar auch Schadenfreude - und das kam im DFB-Lager in Katar nicht gut an. Stürmer Niclas Füllkrug bestätigte nun entsprechende Medienberichte.

Am Dienstagvormittag äußerte sich der Torschütze beim 1:1 gegen Spanien auf der DFB-Pressekonferenz zur Stimmung in der Heimat: "Ich habe miterlebt, dass man teilweise das Gefühl hatte, ob sich nicht der eine oder andere online sogar ein bisschen mehr über Misserfolg freut", sagte Füllkrug.

Das fände er "sehr schade", so Füllkrug weiter: "Jetzt kommen viele um die Ecke, die WM-Stimmung spüren und auf unserer Seite sind. Die haben wir nach Japan nicht so gehört."

DFB-Kapitän Manuel Neuer hatte nach dem Spanien-Spiel ebenfalls auf die Heimat angespielt, als er sagte: "Jetzt sind wir wieder alle Deutschlandfans." Sport1 hatte zuvor berichtet, dass sich die Spieler intern beklagt hätten, über "fehlende Unterstützung und gar Schadenfreude."

Füllkrug richtete seinen Blick aber auch versöhnlich nach vorne. "Ich freue mich, wenn wir wieder eine richtige WM-Stimmung hinbekommen", betonte er: "Das habe ich früher aus der Ferne immer total geliebt, auch als Kind."

Deutschland vs. Spanien, Gruppenspiel bei der WM 2022 - Spielplan in der Gruppe E