Erneut muss die deutsche Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft ohne Marco Reus von Borussia Dortmund auskommen. SPOX erklärt Euch, warum der 33-Jährige nicht mit nach Katar fliegt.

Im Golfstaat Katar geht in wenigen Wochen, genauer gesagt am 20. November, die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die nicht im Sommer, sondern im Winter stattfindet, los. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 auf Wiedergutmachung aus und kämpft in Katar in der Gruppe E mit Spanien, Japan und Costa Rica um ein Weiterkommen. Am 23. November beginnt die Reise mit dem Auftaktspiel gegen Japan, das um 14 Uhr im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan über die Bühne geht.

Beim Spiel gegen Japan, aber auch gegen Spanien und Costa Rica wird ein Mann auf jeden Fall nicht mit dabei sein: Marco Reus. Der Dortmunder steht nämlich nicht im 26 Spieler großen DFB-Kader, der heute bei einer Pressekonferenz von Hansi Flick verkündet wurde.

DFB-Team: Darum fehlt Marco Reus im Kader für die WM 2022

Der Grund, warum der BVB-Kapitän beim Turnier nicht mit dabei ist, ist eine Sprunggelenksverletzung, die ihn bereits seit dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 plagt. Gegen Union Berlin und den VfL Bochum startete er zwei Comeback-Versuche, doch die Schmerzen im Knöchel wurden zu groß. Seit seiner Verletzung Mitte September absolvierte der 33-Jährige lediglich 68 Pflichtspielminuten.

© getty Marco Reus verpasst die WM in Katar wegen einer Verletzung.

Es ist leider nicht das erste Mal, dass Reus bei einer WM-Endrunde fehlt. Ähnliches geschah bereits bei der WM 2014 in Brasilien. Damals zog er sich in einem Testspiel vor der Abreise nach Brasilien einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Ohne ihn wurde Deutschland schließlich trotzdem Weltmeister, im Finale gegen Argentinien schoss Mario Götze spät in der Verlängerung den 1:0-Siegtreffer.

DFB-Team: Der offizielle Kader für die WM in Katar

Name Verein Position Rückennummer Manuel Neuer FC Bayern München TOR 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona TOR 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt TOR 12 Armel Bella-Kotchap FC Southampton ABWEHR 20 Niklas Süle Borussia Dortmund ABWEHR 15 Thilo Kehrer West Ham United ABWEHR 5 David Raum RB Leipzig ABWEHR 3 Christian Günter SC Freiburg ABWEHR 26 Antonio Rüdiger Real Madrid ABWEHR 2 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund ABWEHR 23 Lukas Klostermann RB Leipzig ABWEHR 16 Matthias Ginter SC Freiburg ABWEHR 4 Joshua Kimmich FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 6 Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 8 Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD/ANGRIFF 21 Mario Götze Eintracht Frankfurt MITTELFELD/ANGRIFF Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Serge Gnabry FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 10 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF 18 Jamal Musiala FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 14 Thomas Müller FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 13 Leroy Sané FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 19 Kai Havertz FC Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Youssouffa Moukoko Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Niclas Füllkrug Werder Bremen MITTELFELD/ANGRIFF

DFB-Team: Die Gruppe E bei der WM in Katar