DFB-Team: Nach "One Love"-Verbot - Rewe beendet Zusammenarbeit

Nach dem äußerst umstrittenen WM-Verbot für die "One Love"-Binde durch den Weltverband FIFA hat mit Rewe ein erster großer Sponsor die Zusammenarbeit mit dem DFB beendet.

"Wir stehen ein für Diversität - und auch Fußball ist Diversität. Diese Haltung leben wir und diese Haltung verteidigen wir - auch gegen mögliche Widerstände", sagte Rewe-Chef Lionel Souque in einer Mitteilung des Handelsriesen: "Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel."

Als Unternehmen sehe sich Rewe gezwungen, sich "in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA zu distanzieren und auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB - insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft - zu verzichten. Dies hat das Unternehmen dem DFB mitgeteilt", hieß es weiter.

Rewe hatte bereits im Oktober das Ende der Partnerschaft angekündigt. Die Entscheidung wurde durch die "One-Love"-Debatte nun beschleunigt.

Der Sportartikelriese adidas forderte eine liberale Haltung in der "One Love"-Diskussion. "Wir sind davon überzeugt, dass Sport offen für alle sein muss", teilte adidas-Sprecher Oliver Brüggen dem SID mit: "Wir unterstützen unsere Spieler*innen und Teams, wenn sie sich für positiven Wandel einsetzen. Sport bietet wichtigen Themen eine Bühne. Es ist unerlässlich, die Diskussion fortzuführen."

Neben der FIFA ist adidas auch Partner des DFB. Dem DFB und seinen europäischen Verbündeten wurde das Tragen der Kapitänsbinde als Symbol für Vielfalt und Toleranz von der FIFA untersagt.

Niclas Füllkrug: "Enttäuschende Entscheidung"

Nationalspieler Niclas Füllkrug bezeichnete das FIFA-Verbot der "One Love"-Binde indes als "enttäuschende Entscheidung". "Auch wenn wir auf die Binde verzichten müssen, stehen wir weiter für unsere Werte ein", sagte der Torjäger des Bundesligisten Werder Bremen der Augsburger Allgemeinen.

Einen Tag vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Japan am Mittwoch in Doha bezeichnete es Füllkrug als wichtig, "den Disput zwischen den Verbänden nicht auf dem Rücken der Spieler auszutragen".

Das Thema Menschenrechte sei grundsätzlich in der DFB-Auswahl viel diskutiert worden. "Wir sind uns alle der Umstände bewusst und verurteilen sie. Man muss es so deutlich sagen. Das ist total inakzeptabel, aber die Macht, diese Dinge wirklich zu verändern, die liegt in anderen Händen", sagte der 29-Jährige und fügte an: "Wir können auf Dinge aufmerksam machen, können mit dem Finger darauf zeigen, darüber reden - aber die Entscheidungen werden von anderen getroffen."