Deutschland vs. Spanien: Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Gruppenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022

Deutschland bekommt es in der Gruppenphase der WM 2022 auch mit Spanien zu tun. Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert Informationen zum Top-Duell zwischen dem DFB-Team und den Iberern.

Für die deutsche Nationalmannschaft fällt der Startschuss bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar (20. November bis 18. Dezember) gegen Japan. Auf die Asiaten trifft das DFB-Team am Mittwoch, den 23. November. Zur Sache geht es im Khalifa International Stadium in ar-Rayyan, Anstoß ist um bereits 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Ehe die Vorrunde gegen Costa Rica abgeschlossen wird, duelliert sich Deutschland mit Spanien. Datum, Uhrzeit, Ort, Übertragung im TV und Livestream: Hier gibt es die grundlegenden Informationen zum Schlagabtausch zwischen dem DFB-Team und den Iberern bei der Weltmeisterschaft.

Deutschland vs. Spanien: Datum, Uhrzeit, Ort - alle Infos zum Gruppenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022

Deutschland und Spanien nehmen es am Sonntag, den 27. November miteinander auf. Gespielt wird in al-Chaur und dem dortigen al-Bayt-Stadion, das 60.000 Zuschauern Platz bietet. Los geht es um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, vor Ort ist es dann bereits 22 Uhr.

© getty Mit Deutschland und Spanien treffen die Weltmeister von 2014 und 2010 aufeinander.

Die Iberer, gecoacht von Luis Enrique, treten zum Auftakt übrigens gegen Costa Rica an. Diese Begegnung beginnt am Mittwoch drei Stunden vor dem Deutschland-Spiel gegen Japan. Anstoß ist demzufolge um 14 Uhr MEZ.

Deutschland vs. Spanien: Übertragung im TV und Livestream - alle Infos zum Gruppenspiel des DFB-Teams bei der WM 2022

Erleben kann man das deutsch-spanische Kräftemessen am 27. November zum einen live im frei empfangbaren Fernsehen. Die ARD und das ZDF übertragen 48 der 64 WM-Spiele in voller Länge, dabei wechseln sie sich stets ab: an dem einen Tag überträgt der eine öffentlich-rechtliche Sender, an dem anderen zeigt der andere von vormittags bis abends alle Partien.

Zu Deutschland gegen Spanien muss man dann beim ZDF einschalten. Oliver Schmidt fungiert dabei als Kommentator, Jochen Breyer ist Moderator. Per Mertesacker, Christoph Kramer sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sind als Experten im Einsatz. Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe klärt zu möglicherweise strittigen Entscheidungen des Referees auf.

Das ZDF bietet einem an, die 90 Minuten am zweiten Spieltag auch dann mitzuerleben, wenn man nicht Zuhause am TV-Gerät einschalten kann. Auf zdf.de kann man problemlos und ohne Anmeldung den Livestream des Senders aufrufen.

WM-Ausfälle: Bittere Nachricht für Spanien-Verteidiger © getty 1/29 Der Start der WM rückt näher und die Liste der verletzungsbedingten Ausfälle wird lang und länger. Jetzt muss auch Coach Luis Enrique von Deutschlands Gruppengegner Spanien kurzfristig umplanen. © getty 2/29 Zuvor beklagte der Senegal den Ausfall von Bayern-Star Sadio Mané. Schlimm hat es außerdem den DFB und Titelverteidiger Frankreich erwischt. Wer sonst noch für das Turnier passen muss, seht Ihr hier ... © getty 3/29 ARGENTINIEN | GIOVANI LO CELSO (FC Villarreal): Der Mittelfeldspieler zog sich nur drei Wochen vor dem WM-Start eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Laut Medienberichten muss Lo Celso sogar operiert werden. © getty 4/29 NICOLÁS GONZÁLEZ (AC FLorenz): Der Ex-Stuttgarter hat sich nur wenige Tage vor Turnierstart eine Muskelverletzung zugezogen. Für ihn rückt im Sturm Ángel Correa von Atlético Madrid nach. © getty 5/29 JOAQUÍN CORREA (Inter Mailand): Und noch ein Offensivspieler der Albiceleste, der kurzfristig passen muss - wo bei ihm der Schuh drückt, gab der Verband nicht bekannt. Ersetzen wird ihn Thiago Almada von Atlanta United. © getty 6/29 BELGIEN | ALEXIS SAELEMAEKERS (AC Milan): Der talentierte Außen zog sich Anfang Oktober einen Teilabriss eines Bandes im Knie zu. © getty 7/29 BRASILIEN | ARTHUR (FC Liverpool): Eine schwere Muskelverletzung machte beim Neu-Liverpooler eine Operation nötig. Er wird erst wieder im neuen Jahr angreifen. © getty 8/29 PHILIPPE COUTINHO (Aston Villa): Der frühere Barça- und Bayern-Star zog sich kurz vor der WM eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt. Das Turnier findet daher ohne ihn statt. © imago images 9/29 DEUTSCHLAND | TIMO WERNER (RB Leipzig): Schwerer Schlag für Hansi Flick. Der Stürmer zog sich im CL-Spiel gegen Schachtjor Donezk einen Syndesmoseriss zu. Flick sprach von einer "ganz bitteren Nachricht". © imago images 10/29 MARCO REUS (Borussia Dortmund): Auch die diesjährige WM wird der BVB-Kapitän verpassen, Sprunggelenksprobleme sind der Grund. "Er wird uns fehlen", sagte Flick nach Bekanntgabe des finalen Kaders. © getty 11/29 FLORIAN NEUHAUS (Borussia M'gladbach): Erlitt im September eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Gladbach hofft auf den Mittelfeldspieler in der Rückrunde. © getty 12/29 LUKAS NMECHA (VfL Wolfsburg): Zwei Tage vor der Bekanntgabe des WM-Kaders zog er sich einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zu. Er fällt mehrere Wochen aus, das Turnier fällt für ihn flach. © getty 13/29 MAHMOUD DAHOUD (Borussia Dortmund): Verletzte sich Ende August schwer an der Schulter und musste operiert werden. Soll erst im neuen Jahr wieder spielfähig sein, fliegt demnach nicht mit nach Katar. © getty 14/29 FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen): Sein Talent ist unbestritten, seine Verfassung nach einem Kreuzbandriss im März leider ebenso. Der Bundestrainer habe "bedauert, dass Florian nicht bei der WM dabei ist", sagte Wirtz-Senior der Bild. © getty 15/29 ENGLAND | REECE JAMES (FC Chelsea): Muss wegen einer Bänderverletzung im linken Knie, die er sich im Oktober im CL-Duell mit Milan zuzog, zwei Monate pausieren. Die WM kommt zu früh. © getty 16/29 EMILE SMITH ROWE (FC Arsenal): Der Youngster bekam Ende September die schlechte Nachricht: Eine Leistenoperation ist unausweichlich. Mindestens drei Monate Pause. © imago images 17/29 BEN CHILWELL (FC Chelsea): Der Verteidiger verletzte sich im letzten CL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb ohne Fremdeinwirkung. Blues-Coach Graham Potter befürchtet eine Achillessehnenverletzung. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben. © getty 18/29 FRANKREICH | N'GOLO KANTÉ (FC Chelsea): Fehlte wegen Oberschenkelproblemen schon länger, ehe die Blues im Oktober verkündeten, dass der Weltklasse-Mittelfeldmann unters Messer müsse und vier Monate ausfallen dürfte. © getty 19/29 CHRISTOPHER NKUNKU (RB Leipzig): Ist das bitter! Im letzten Training vor dem Abflug zur WM in Katar verletzte sich der Torjäger von RB am linken Knie. Die Equipe Tricolore gab kurz später sein WM-Aus bekannt. © getty 20/29 Nkunkus Ersatz steht bereits fest und kommt ebenfalls aus der Bundesliga. Frankfurts Randal Kolo Muani stand bereits auf der vorläufigen Liste und bekommt nun seine Chance als Vertretung für den Leipzig-Star. © imago images 21/29 PAUL POGBA (Juventus Turin): Der nächste Schock für Frankreich! Auch Pogba wird das Turnier verpassen. Der Weltmeister von 2018 zog sich im Sommer eine Knieverletzung zu, laboriert nun an einer Oberschenkelverletzung. © getty 22/29 BOUBACAR KAMARA (Aston Villa): Eine nicht näher bezeichnete Knieverletzung zwingt den Mittelfeldspieler zu einer längeren Pause. Auch er fährt nicht mit nach Katar. © imago images 23/29 MEXIKO | JESÚS MANUEL CORONA (FC Sevilla): Der 29-Jährige hat bereits 71 A-Länderspiele für die Mexikaner absolviert und wäre für die WM ein wichtiger Bestandteil des Kaders gewesen. Mit einem Beinbruch wird er aber fehlen. © getty 24/29 NIEDERLANDE | GEORGINIO WIJNALDUM (AS Rom): Brach sich im August das Schienbein. Man geht von seiner Rückkehr im Januar aus. © getty 25/29 PORTUGAL | DIOGO JOTA (FC Liverpool): Eine schwere Wadenverletzung, die sich der Angreifer Mitte Oktober beim Reds-Sieg gegen ManCity zuzog, zwingt ihn zu mehreren Monaten Pause. © getty 26/29 PEDRO NETO (Wolverhampton): Nach der EM 2021 verpasst der Pechvogel auch die WM 2022. Eine Knöchelverletzung machte eine Operation beim Linksaußen nötig. © getty 27/29 SENEGAL | BOUNA SARR (FC Bayern): Patellasehnenprobleme machten eine Operation unumgänglich. Auch wenn er bei Bayern nicht wirklich durchstartet, für Senegal ist sein Ausfall ein herber Rückschlag. © getty 28/29 SADIO MANÉ (FC Bayern): Auch der Offensivstar der Münchner wird doch nicht rechtzeitig fit. Die Verletzung des Wadenbeinköpfchen ist doch schwerer als erhofft. Mané wurde kurz vor WM-Start in München operiert. Wie lange er insgesamt ausfällt, ist offen. © getty 29/29 SPANIEN | JOSÉ GAYÀ (FC Valencia): Der Linksverteidiger stand vor seiner ersten WM-Teilnahme, doch kurz vor Beginn verletzte sich der 27-Jährige im Training am Knöchel und musste abreisen. Alejandro Balde vom FC Barcelona wurde nachnominiert

Abgesehen vom ZDF gibt es noch eine weitere Möglichkeit, von Deutschland gegen Spanien im TV und Livestream nichts zu verpassen: MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Telekom besitzt die Rechte an der Ausstrahlung aller 64 WM-Partien, 16 davon zeigt er exklusiv - auch per Livestream.

Johannes B. Kerner führt als Moderator durch die Berichterstattung, Michael Ballack ist als Experte und Wolff-Christoph Fuss als Kommentator tätig. Als Spanien-Legionär stößt Real Madrids Toni Kroos zudem als Experte hinzu. Regel-Experte ist Patrick Ittrich.

WM 2022 - Gruppe E: Der Spielplan

Datum Uhrzeit Team A Team B Übertragung 23. November 14 Uhr Deutschland Japan ARD, MagentaTV 23. November 17 Uhr Spanien Costa Rica ARD, MagentaTV 27. November 11 Uhr Japan Costa Rica ZDF, MagentaTV 27. November 20 Uhr Spanien Deutschland ZDF, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Costa Rica Deutschland ARD, MagentaTV 01. Dezember 20 Uhr Japan Spanien MagentaTV

WM 2022: Kader der deutschen Nationalmannschaft

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Manuel Neuer FC Bayern München 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt 12 Abwehr Antonio Rüdiger Real Madrid 2 Niklas Süle Borussia Dortmund 15 Matthias Ginter SC Freiburg 4 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund 23 Thilo Kehrer West Ham United 5 Christian Günter SC Freiburg 20 Lukas Klostermann RB Leipzig 16 David Raum RB Leipzig 3 Armel Bella-Kotchap FC Southampton 25 Mittelfeld/Sturm Joshua Kimmich FC Bayern München 6 Ilkay Gündogan Manchester City 21 Leon Goretzka FC Bayern München 8 Julian Brandt Borussia Dortmund 17 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach 18 Jamal Musiala FC Bayern München 14 Kai Havertz FC Chelsea 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund 24 Mario Götze Eintracht Frankfurt 11 Leroy Sané FC Bayern München 19 Serge Gnabry FC Bayern München 10 Thomas Müller FC Bayern München 13 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 26 Niclas Füllkrug Werder Bremen 9

WM 2022: Kader der spanischen Nationalmannschaft