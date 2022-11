Deutschland tritt bei der WM 2022 zum Abschluss der Gruppenphase gegen Costa Rica an. Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle: SPOX klärt auf, wie es beim DFB-Team aussieht.

Noch ist nicht aller Tage Abend, noch ist nichts verloren: Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Katar aus den ersten zwei Spieltagen der Vorrunde gerade mal einen Punkt eingefahren, aber nach wie vor die Chance auf den Einzug in das Achtelfinale.

Spanien führt die Tabelle in Gruppe E mit vier Punkten an, gefolgt von Japan und Costa Rica mit je drei Zählern. Am dritten und letzten Spieltag tritt Deutschland gegen Costa Rica an, während Spanien. Hier lest Ihr, wie genau das DFB-Team das Weiterkommen noch packt.

Beide Duelle finden am Donnerstag, den 1. Dezember statt, Anstoß ist jeweils um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Deutschland duelliert sich im al-Bayt-Stadion in al-Chaur mit Costa Rica.

Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle: SPOX teilt im Folgenden mit, wie Deutschland in das Gruppen-Finale geht.

Deutschland vs. Costa Rica: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Nach aktuellem Stand fällt keiner der 26 DFB-Akteure gegen Costa Rica aus, Bundestrainer Hansi Flick kann somit aus dem Vollen schöpfen. Leroy Sané feierte gegen Spanien mit einem 20-minütigen Einsatz sein Comeback, nachdem er gegen Japan wegen Knieprobleme gefehlt hatte. Am Tag nach dem 1:1 gegen die Iberer habe er "positive Signale" gegeben, teilte Co-Trainer Danny Röhl mit.

David Raum musste im zweiten Gruppenspiel in der 87. Minute für Nico Schlotterbeck ausgewechselt werden, was mit einer Rippenprellung zu tun hatte. Bei ihm geht das Trainerteam aber von einem Einsatz gegen Costa Rica aus.

Niclas Füllkrug markierte gegen Spanien nach seiner Einwechslung den wichtigen Ausgleichstreffer, das könnte ihm nun seinen ersten Startelf-Einsatz bescheren. Von Anfang an dürfte wohl auch Sané mitwirken. Thomas Müller und Ilkay Gündogan droht daher womöglich die Ersatzbank, ansonsten wird es vermutlich keine Veränderungen geben.

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Raum - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Füllkrug

Costa Rica hat nach momentanem Stand abgesehen von dem gelbgesperrten Francisco Calvo keine Ausfälle zu beklagen. Prominentester Profi im Aufgebot von Trainer Luis Fernando Suárez ist Keylor Navas, lange bei Real Madrid, inzwischen Ersatzkeeper bei Paris Saint-Germain. Kapitän der Auswahl ist der 37-jährige Bryan Ruiz.

Voraussichtliche Aufstellung Costa Rica: Navas - Fuller, Duarte, Waston, Chacón, Oviedo - Torres, Borges, Tejeda, Campbell - Contreras

Deutschland vs. Costa Rica bei der WM 2022: Infos zum Gruppenspiel

Begegnung: Costa Rica - Deutschland

Costa Rica - Deutschland Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe E

Vorrunde, Gruppe E Spieltag: 3

3 Datum: 1. Dezember 2022

1. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: al-Bayt-Stadion, al-Chaur

al-Bayt-Stadion, al-Chaur TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ard.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Spielplan in Gruppe E

Termin Begegnung Ergebnis 23. November, 14.00 Uhr Deutschland - Japan 1:2 23. November, 17.00 Uhr Spanien - Costa Rica 7:0 27. November, 11.00 Uhr Japan - Costa Rica 0:1 27. November, 20.00 Uhr Spanien - Deutschland 1:1 01. Dezember, 20.00 Uhr Costa Rica - Deutschland -:- 01. Dezember, 20.00 Uhr Japan - Spanien -:-

WM 2022: Kader von Deutschland

Name Verein Position Rückennummer Manuel Neuer FC Bayern München TOR 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona TOR 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt TOR 12 Armel Bella-Kotchap FC Southampton ABWEHR 20 Niklas Süle Borussia Dortmund ABWEHR 15 Thilo Kehrer West Ham United ABWEHR 5 David Raum RB Leipzig ABWEHR 3 Christian Günter SC Freiburg ABWEHR 26 Antonio Rüdiger Real Madrid ABWEHR 2 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund ABWEHR 23 Lukas Klostermann RB Leipzig ABWEHR 16 Matthias Ginter SC Freiburg ABWEHR 4 Joshua Kimmich FC Bayern München MITTELFELD 6 Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD 8 Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD 21 Mario Götze Eintracht Frankfurt MITTELFELD 11 Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD 17 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach MITTELFELD 18 Jamal Musiala FC Bayern München MITTELFELD 14 Serge Gnabry FC Bayern München ANGRIFF 10 Thomas Müller FC Bayern München ANGRIFF 13 Leroy Sané FC Bayern München ANGRIFF 19 Kai Havertz FC Chelsea ANGRIFF 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund ANGRIFF 24 Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund ANGRIFF 26 Niclas Füllkrug Werder Bremen ANGRIFF 9

WM 2022: Kader von Costa Rica