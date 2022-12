WM 2022 - Deutschland vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es heute gegen Costa Rica um alles oder nichts. Wie Ihr das dritte und letzte Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Der Tag ist gekommen, an dem klar wird, ob es die deutsche Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft schafft oder nicht. Am heutigen Donnerstag, den 1. Dezember, kriegt es das DFB-Team in der Gruppe E mit Costa Rica zu tun. Um 20 Uhr deutscher Zeit ertönt im Al-Bayt Stadium (Al-Khor) der Pfiff zum Anstoß. Dabei wird mit der Französin Stephanie Frappart zum ersten Mal eine Schiedsrichterin ein WM-Spiel der Männer leiten.

Mit Blick auf die Tabelle und die bislang gesammelten Punkte befindet sich Deutschland heute vor dem dritten Vorrundenspieltag in der schlechtesten Ausgangsposition, das Erreichen des Achtelfinals ist jedoch trotzdem alles andere als unrealistisch. Ein Sieg über Costa Rica ist zwingend notwendig, dazu muss Japan im Parallelspiel gegen Spanien entweder verlieren oder darf bei einem Unentschieden im Vergleich zu Deutschland nicht die bessere Tordifferenz haben. In diesem Fall müssten die Deutschen mit mindestens zwei Toren Abstand gewinnen.

WM 2022: Die aktuelle Tabelle in Gruppe E

Rang Nation Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 2 1 1 0 8:1 7 4 2 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

WM 2022 - Deutschland vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream

Von den 64 WM-Spielen werden ganze 48 im deutschen Free-TV übertragen. Sämtliche Spiele mit deutscher Beteiligung sind Teil dieses 48 Spiele großen Rechtepakets. Wer also auf eine Free-TV-Übertragung gehofft hat, bekommt seinen Wunsch erfüllt. Während für die Übertragung des 1:1 gegen Spanien noch das ZDF verantwortlich war, ist heute für Costa Rica wieder die ARD an der Reihe.

Um keine Sekunde der Vorberichterstattung zu verpassen, müsst Ihr den öffentlich-rechtlichen Sender um 18.30 Uhr einschalten. Um diese Uhrzeit geht nämlich die Sportschau-Sendung mit der Moderatorin Jessy Wellmer und den Experten Almuth Schult, Sami Khedira und Thomas Hitzlsperger los. Das Spiel selbst kommentiert danach Gerd Gottlob, im Stadion in Katar werden zudem noch die Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger eingesetzt.

Nachdem MagentaTV alle Spiele des Turniers im Angebot hat, bietet der Pay-TV-Sender ebenfalls eine Möglichkeit an, das Entscheidungsspiel live zu verfolgen - jedoch nur, wenn man ein kostenpflichtiges Abonnement hat.

WM 2022 - Deutschland vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute im Liveticker

SPOX ist bei so einem wichtigen Spiel natürlich ebenfalls mit von der Partie. Wir tickern das gesamte Spielgeschehen für Euch live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker: Costa Rica - Deutschland

WM 2022 - Deutschland vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Costa Rica - Deutschland

Costa Rica - Deutschland Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe E

Vorrunde, Gruppe E Spieltag: 3

3 Datum: 1. Dezember 2022

1. Dezember 2022 Anstoß: 20.00 Uhr MEZ

20.00 Uhr MEZ Ort: al-Bayt-Stadion, al-Chaur

al-Bayt-Stadion, al-Chaur TV: ARD, MagentaTV

Livestream: ard.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022 - Deutschland vs. Costa Rica, Übertragung: Gruppenspiel heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Navas - O. Duarte, Waston, Vargas - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo - Torres, Campbell - Contreras

Navas - O. Duarte, Waston, Vargas - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo - Torres, Campbell - Contreras Costa Rica: Neuer - Klostermann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Gündogan, Musiala - T. Müller

