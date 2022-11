England und Wales treten am heutigen Dienstag bei der WM 2022 gegeneinander an, die Partie wird allerdings nicht im Free-TV und kostenlosen Livestream übertragen. SPOX erklärt, warum das so ist und wo man die Begegnung stattdessen verfolgen kann.

Der zweite Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ist absolviert. Am gestrigen Montag wurden die letzten Partien im Rahmen dieser Runde bestritten, ab dem heutigen Dienstag, den 29. November geht es dann umgehend mit den Duellen am dritten und somit letzten Spieltag der Vorrunde weiter. Schon ab Samstag wollen nämlich die ersten Aufeinandertreffen im Achtelfinale bestritten werden.

Mit Ausnahme der ersten beiden Turniertage lief es bislang bei der WM immer so: ein Spiel ab 11 Uhr, ein Spiel ab 14 Uhr, ein Spiel ab 17 Uhr, ein Spiel ab 20 Uhr. Vier Begegnungen pro Tag. Das bleibt so, allerdings ändern sich die Anstoßzeiten, von denen es nun nur noch zwei gibt. Die jeweils zwei Partien pro Gruppe finden parallel statt. Los geht es dann von heute bis einschließlich Freitag stets um 16 Uhr und um 20 Uhr.

Am heutigen Dienstag nehmen es unter anderem Wales und England (Gruppe B) miteinander auf. Der Anpfiff im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan ertönt um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

© getty England um Harry Kane befindet sich bei der WM auf Achtelfinalkurs.

WM 2022: Darum kommt England vs. Wales heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Allerdings: Wales gegen England wird man in Deutschland nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen können. Die ARD und das ZDF bieten keine Übertragung an. Zur WM besitzen die beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehsender die Rechte an der Ausstrahlung von 48 Spielen, 64 Spiele sind es insgesamt. 16 Begegnungen werden dementsprechend bei keinem der beiden Sender, die sich die WM-Tage aufteilen, gezeigt.

Weil wie erwähnt heute je zwei Duelle parallel steigen, lassen sich dafür Niederlande gegen Katar (Gruppe A) ab 16 Uhr sowie Iran gegen USA ab 20 Uhr live bei der ARD im Free-TV und kostenlosen Livestream verfolgen.

Wales gegen England (Gruppe B) und Ecuador gegen Senegal (Gruppe A) sieht man dafür exklusiv bei MagentaTV, dem Bezahlsender der Telekom. Dieser besitzt die Rechte an sämtlichen 64 WM-Partien und überträgt die Partie sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream. Markus Höhner kommentiert.

England vs. Wales: WM 2022 heute im Liveticker

Wer kein Abonnement bei MagentaTV besitzt und auch keines abschließen möchte, darf sich zu Wales gegen England gerne bei SPOX reinklicken. Hier gibt es nämlich einen Liveticker, der schriftlich über alles Wichtige informiert.

WM 2022 in Katar: Stadien und Spielorte © getty 1/31 Die Winter-WM 2022 beginnt am 21. November 2022 im al-Bayt-Stadion in Al Khor. Das Finale wird am 18. Dezember stattfinden. SPOX zeigt alle Stadien der Weltmeisterschaft 2022. © getty 2/31 © Google Maps 3/31 Zur besseren Verdeutlichung der Distanzen hier alle acht Stadien in Katar: Der Wüstenstaat ist etwa so groß wie Hessen. Das nördlichste Stadion ist vom südlichsten mit dem Auto 67 Kilometer entfernt. Ob das alles Sinn ergibt? Hm ... © www.sc.qa 4/31 Al-Bayt Stadium in Al Khor (Kapazität: 60.000): Das Stadiondesign soll "die Vergangenheit und Gegenwart Katars" würdigen und "gleichzeitig die Zukunft der Gemeinde im Auge" behalten. Danach wird die Arena auf 32.000 Sitze zurückgebaut. © www.sc.qa 5/31 Innen modern, von außen traditionell: Inspiriert von den Nomadenvölkern, die seit Jahrtausenden ihren Lebensunterhalt in den Wüsten Katars verdienen, umschließt eine riesige Zeltstruktur das Stadion. © getty 6/31 Das Stadium ist nach langer Bauzeit fertiggestellt. Am 21. November soll hier um 21 Uhr das Eröffnungsspiel stattfinden. Die Kosten sollen sich auf über 700 Millionen Euro belaufen haben. © qatar2022.qa 7/31 Während sich im inneren des Stadions Hotelsuiten und Logen befinden, wurde außerhalb eine künstliche "Wohlfühlatmosphäre" mit Einkaufszentrum, Kamel-Renebahn und sogar einem See geschaffen. © www.sc.qa 8/31 Al Rayyan Stadium in Al Rayyan (Kapazität: 40.000): Das alte Ahmed-Bin-Ali-Stadion wurde erweitert und umbenannt. Symbole der katarischen Kultur sowie dünenförmige Strukturen integrieren sich in die wellenförmige Fassade. © www.sc.qa 9/31 Schon 2003 stand das ursprüngliche Stadion. Abgerundet wird das Bild durch eine grüne Landschaft rund um den Stadionkomplex. © getty 10/31 Am 18. Dezember 2020 wurde das Stadion feierlich eröffnet. Hier sollen an der WM 2022 Spiele bis einschließlich einem Viertelfinale stattfinden. Nach der WM wird das Stadion auf 20.000 Plätze zurückgebaut. © getty 11/31 Das Stadion war zudem Austragungsort der Klub-WM in diesem Jahr. Die Bayern gewannen dort ihre Partie gegen Al Ahly SC. © www.sc.qa 12/31 Al Thumama Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): In der Nähe des Hamad International Airport in Doha gelegen, erhalten viele Besucher von oben einen ersten Blick auf das Stadion. © www.sc.qa 13/31 Das Design des Stadions ist inspiriert von der Gahfiya, einer traditionell gewebten Mütze, die seit Jahrhunderten in vielen arabischen Ländern von Männern getragen wird. © qatar2022.qa 14/31 Die Fertigstellung wurde im September 2021 gemeldet. Einen Fußballklub, der das Stadion nach 2022 nutzen wird, gibt es bislang noch nicht. Dafür soll die Arena 40 Prozent sparsamer im Wasserverbrauch als bisherige Stadien sein. © getty 15/31 Das Stadion wurde mit dem Endspiel des Emir of Qatar Cup 2021 zwischen dem al-Sadd Sport Club und dem al-Rayyan SC eröffnet. Al-Sadd siegte nach Elfmeterschießen. Das ist hier bei der WM nur zweimal (jeweils ein Achtel- und Viertelfinale) möglich. © www.sc.qa 16/31 Al Wakrah Stadium in Al Wakrah (Kapazität: 40.000): Die futuristische Arena (auch Al Janoub Stadium genannt) spielt auf Al Wakrahs Seefahrtsgeschichte an. © getty 17/31 Das Thema Seefahrt zieht sich auch im Stadioninneren durch: Wellen auf den Tribünen und gebogene Träger sollen an einen Schiffsrumpf erinnern. © qatar2022.qa 18/31 Das Stadion wurde bereits 2019 eingeweiht. Nach der Weltmeisterschaft wird hier al-Wakrah SC kicken. Mit "nur" knapp 600 Millionen Euro war dieser Neubau etwas billiger. © www.sc.qa 19/31 Education City Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Durch die zentrale Lage des Stadions innerhalb des Stadtteils soll es auch nach der WM ein beliebter Ort der Gemeinde bleiben. So befindet sich auch ein Golfplatz in unmittelbarer Nähe. © getty 20/31 Mindestens 20 Prozent der für das Stadionprojekt verwendeten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen. Da die die Seiten des Stadions das Innere effizient umschließen, soll das Kühlsystem eine ausreichende Wirkung entfalten können. © qatar2022.qa 21/31 Am 15. Juni 2020 wurde das Stadion fertiggestellt. Bereits 2019 sollte hier die Klub-WM ausgetragen werden, doch man wurde nicht rechtzeitig fertig. © qatar2022.qr 22/31 Das Stadion soll in Zukunft die Spielstätte der katarischen Fußballnationalmannschaft werden. © www.sc.qa 23/31 Khalifa International Stadium in Doha (Kapazität: 40.000): Dieses Stadion gab es schon, es wurde lediglich erneuert. Es gilt als Katars berühmtestes Stadion. Es steht seit 1976. © getty 24/31 Eine neue Etage hat zusätzlichen Platz für 12.000 Fans geschaffen, auch die Fassade wurde erneuert. Zudem gibt es nun eine LED-Beleuchtung und digitale Scheinwerfer im Inneren. © www.sc.qa 25/31 Lusail Iconic Stadium in Lusail (Kapazität: 86.250): Das Design basiert auf Schalen und Gefäßen, die seit Jahrhunderten im gesamten Nahen Osten verwendet werden. © www.sc.qa 26/31 Besonders stolz ist man in Katar auf das Dach. "Die aufwendige Stadionfassade wird von einem Dach aus sorgfältig ausgewählten Materialien gekrönt, das Schatten spendet und gleichzeitig genau die richtige Menge an Sonnenlicht zulässt", heißt es. © qatar2022.qa 27/31 Rund ein Jahr vor dem WM-Finale, das hier stattfinden soll, ist das Stadion noch lange nicht fertig (hier ein Foto vom Februar 2020). Nach der WM soll hier nicht mehr unbedingt Fußball gespielt werden ... © www.sc.qa 28/31 Die Spielstätte soll als gemeinnützige Einrichtung für Schulen und Geschäfte dienen. So sollen etwas ein Grossteil der Sitzplätze für verschiedene Sportprojekte eingesetzt werden. Hier ein Bild von April 2021. © www.sc.qa 29/31 Stadium 974 in Doha (Kapazität: 40.000): Es wird aus Schiffscontainern und Stahlelementen gebaut, die an den nahegelegenen Hafen und die lange Seefahrtsgeschichte von Doha erinnern. Deshalb wird es auch Doha Port Stadium genannt. © www.sc.qa 30/31 Das soll auch die Kosten der Arena senken. Nach der WM soll das Stadion wieder abgebaut werden. Alle Elemente sollen im Anschluss wiederverwendet werden können. Auf dem Gelände soll anschließend eine von Pflanzen übersäte Uferpromenade entstehen. © getty 31/31 Das erste vollständig demontierbare WM-Stadion wurde am 30. November eröffnet. Die 974 steht übrigens für die internationale Telefonvorwahlnummer von Katar.

WM 2022: Darum kommt England vs. Wales heute nicht live im Free-TV und kostenlosen Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Wales - England

Wales - England Wettbewerb: FIFA Weltmeisterschaft 2022

FIFA Weltmeisterschaft 2022 Runde: Vorrunde, Gruppe B

Vorrunde, Gruppe B Spieltag: 3

3 Datum: 28. November 2022

28. November 2022 Anstoß: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Ort: Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan

Ahmed bin Ali Stadium, ar-Rayyan TV/Livestream: MagentaTV

Liveticker: SPOX

WM 2022: Tabelle in Gruppe B

England führt die Tabelle in Gruppe B mit vier Punkten an und treten zum Abschluss auf das noch sieglose Wales. Spannender wird es da sicherlich zwischen dem Iran und Wales, die drei respektive zwei Punkte auf dem Konto haben.