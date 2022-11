Am 20. November beginnt die WM 2022 mit dem Spiel zwischen Katar und Ecuador. Davor gibt es eine Eröffnungsfeier, zu der wir Euch wichtige Informationen liefern.

Am 20. November beginnt in Katar die erste Winter-Weltmeisterschaft in der Geschichte des Fußballs. Die Ehre das Eröffnungsspiel zu bestreiten, kommt Gastgeber Katar und Ecuador zu Teil.Ab 17 Uhr treffen die beiden Teams im al-Bayt-Stadion in Al-Khor aufeinander. Vor dem ersten Spiel der WM 2022 wird es natürlich eine Eröffnungsfeier geben.

Auftakt der WM 2022: Alle Infos zur Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft

Eröffnungsfeiern bilden in der Regel den festlichen Auftakt einer Sport-Großveranstaltung. Bei Olympischen Spielen dauern Eröffnungsfeiern meist einige Stunden, bei Welt- und Europameisterschaften im Fußball sind sie wesentlich kürzer.

Auftakt der WM 2022: Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft - Zeit, Ort

Die Eröffnungsfeier der WM 2022 soll am Sonntag, 20. November, um 16.20 Uhr beginnen. 40 Minuten später läuft dann an gleicher Stätte, dem al-Bayt-Stadion, der Ball beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador.

WM-Ausfälle: Frankreich ersetzt Star mit BL-Stürmer © getty 1/24 Der nächste Rückschlag für Weltmeister Frankreich! Im letzten Training vor dem Abflug zur WM in Katar verletzte sich Leipzig-Torjäger Christopher Nkunku am linken Knie. Die Equipe Tricolore gab kurz später sein WM-Aus bekannt. © getty 2/24 Nkunkus Ersatz steht bereits fest und kommt ebenfalls aus der Bundesliga. Frankfurts Randal Kolo Muani stand bereits auf der vorläufigen Liste und bekommt nun seine Chance als Vertretung für den Leipzig-Star. © getty 3/24 Frankreich ist ohnehin vom Pech verfolgt, denn Nkunku ist nicht einmal der prominenteste Ausfall beim Titelverteidiger. Wer sonst noch für das Turnier passen muss, sehr ihr hier ... © getty 4/24 ARGENTINIEN | GIOVANI LO CELSO (FC Villarreal): Der Mittelfeldspieler zog sich nur drei Wochen vor dem WM-Start eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu. Laut TYC Sport könnte er sogar operiert werden. © getty 5/24 BELGIEN | ALEXIS SAELEMAEKERS (AC Milan): Der talentierte Außen zog sich Anfang Oktober einen Teilabriss eines Bandes im Knie zu. © getty 6/24 BRASILIEN | ARTHUR (FC Liverpool): Eine schwere Muskelverletzung machte beim Neu-Liverpooler eine Operation nötig. Er wird erst wieder im neuen Jahr angreifen. © getty 7/24 PHILIPPE COUTINHO (Aston Villa): Der frühere Barça- und Bayern-Star zog sich kurz vor der WM eine Oberschenkelverletzung zu, die ihn zu einer wochenlangen Pause zwingt. Das Turnier findet daher ohne ihn statt. © imago images 8/24 DEUTSCHLAND | TIMO WERNER (RB Leipzig): Schwerer Schlag für Hansi Flick. Der Stürmer zog sich im CL-Spiel gegen Schachtjor Donezk einen Syndesmoseriss zu. Flick sprach von einer "ganz bitteren Nachricht". © imago images 9/24 MARCO REUS (DEUTSCHLAND, Borussia Dortmund): Auch die diesjährige WM wird der BVB-Kapitän verpassen, Sprunggelenksprobleme sind der Grund. "Er wird uns fehlen", sagte Flick nach Bekanntgabe des finalen Kaders. © getty 10/24 FLORIAN NEUHAUS (Borussia M'gladbach): Erlitt im September eine Teilruptur des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie. Gladbach hofft auf den Mittelfeldspieler in der Rückrunde. © getty 11/24 LUKAS NMECHA (VfL Wolfsburg): Zwei Tage vor der Bekanntgabe des WM-Kaders zog er sich einen Teilabriss der Patellasehne im rechten Knie zu. Er fällt mehrere Wochen aus, das Turnier fällt für ihn flach. © getty 12/24 MAHMOUD DAHOUD (DEUTSCHLAND, Borussia Dortmund): Verletzte sich Ende August schwer an der Schulter und musste operiert werden. Soll erst im neuen Jahr wieder spielfähig sein, fliegt demnach nicht mit nach Katar. © getty 13/24 FLORIAN WIRTZ (DEUTSCHLAND, Bayer Leverkusen): Sein Talent ist unbestritten, seine Verfassung nach einem Kreuzbandriss im März leider ebenso. Der Bundestrainer habe "bedauert, dass Florian nicht bei der WM dabei ist“, sagte Wirtz-Senior der Bild. © getty 14/24 ENGLAND | REECE JAMES (FC Chelsea): Muss wegen einer Bänderverletzung im linken Knie, die er sich im Oktober im CL-Duell mit Milan zuzog, zwei Monate pausieren. Die WM kommt zu früh. © getty 15/24 EMILE SMITH ROWE (FC Arsenal): Der Youngster bekam Ende September die schlechte Nachricht: Eine Leistenoperation ist unausweichlich. Mindestens drei Monate Pause. © imago images 16/24 BEN CHILWELL (FC Chelsea): Der Verteidiger verletzte sich im letzten CL-Gruppenspiel gegen Dinamo Zagreb ohne Fremdeinwirkung. Blues-Coach Graham Potter befürchtet eine Achillessehnenverletzung. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss geben. © getty 17/24 FRANKREICH | N'GOLO KANTÉ (FC Chelsea): Fehlte wegen Oberschenkelproblemen schon länger, ehe die Blues im Oktober verkündeten, dass der Weltklasse-Mittelfeldmann unters Messer müsse und vier Monate ausfallen dürfte. © imago images 18/24 PAUL POGBA (FRANKREICH, Juventus Turin): Der nächste Schock für Frankreich! Auch Pogba wird das Turnier verpassen. Der Weltmeister von 2018 zog sich im Sommer eine Knieverletzung zu, laboriert nun an einer Oberschenkelverletzung. © getty 19/24 BOUBACAR KAMARA (Aston Villa): Eine nicht näher bezeichnete Knieverletzung zwingt den Mittelfeldspieler zu einer längeren Pause. Auch er fährt nicht mit nach Katar. © imago images 20/24 MEXIKO | JESÚS MANUEL CORONA (FC Sevilla): Der 29-Jährige hat bereits 71 A-Länderspiele für die Mexikaner absolviert und wäre für die WM ein wichtiger Bestandteil des Kaders gewesen. Mit einem Beinbruch wird er aber fehlen. © getty 21/24 NIEDERLANDE | GEORGINIO WIJNALDUM (AS Rom): Brach sich im August das Schienbein. Man geht von seiner Rückkehr im Januar aus. © getty 22/24 PORTUGAL | DIOGO JOTA (FC Liverpool): Eine schwere Wadenverletzung, die sich der Angreifer Mitte Oktober beim Reds-Sieg gegen ManCity zuzog, zwingt ihn zu mehreren Monaten Pause. © getty 23/24 PEDRO NETO (Wolverhampton): Nach der EM 2021 verpasst der Pechvogel auch die WM 2022. Eine Knöchelverletzung machte eine Operation beim Linksaußen nötig. © getty 24/24 SENEGAL | BOUNA SARR (FC Bayern): Patellasehnenprobleme machten eine Operation unumgänglich. Auch wenn er bei Bayern nicht wirklich durchstartet, für Senegal ist sein Ausfall ein herber Rückschlag.

Auftakt der WM 2022: Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft - Ablauf, Acts

Über den genauen Ablauf der Eröffnungsfeier ist noch nicht sehr viel bekannt - auch nicht darüber, welche Stars mit musikalischen Einlagen für Unterhaltung sorgen werden.

Im Vorfeld der umstrittenen WM hatten einige Stars wie Dua Lipa oder Rod Stewart den Veranstaltern eine Absage für die Eröffnungsfeier erteilt.

Der bisher einzig bestätigte Show-Act ist der Sänger Jung Kook, ein Mitglied der koreanischen Popband BTS. Laut der englischen Zeitung The Sun soll der englische Superstar Robbie Williams bei der Eröffnungsfeier auftreten. Weitere Gerüchte ranken sich um Auftritte von Shakira oder den Black Eyed Peas. Zudem sollen der amerikanische Rapper Lil Baby und die indische Sängerin und Schauspielerin Nora Fatehi bei der Eröffnungsfeier auftreten.

Zu rechnen ist auch, dass der offizielle WM-Song von "Hayya Hayya" von der katarischen Sängerin Aisha, Afrobeat-Musiker Davido und dem US-Künstler Trinidad Cardona gesungen wird.

Auftakt der WM 2022: Eröffnungsfeier der Fußball-Weltmeisterschaft - Übertragung im TV und Livestream

Die Eröffnungsfeier der WM 2022 wird von den gleichen Sendern live im TV und im Livestream gezeigt, die auch für die Übertragung des Eröffnungsspiel verantwortlich zeichnen: dem ZDF und MagentaTV.

Das ZDF berichtet am ersten WM-Tag ab 15.30 Uhr live im Free-TV und einem kostenlosen Livestream auf zdf.de oder in der ZDF-Mediathek. Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein werden durch die Eröffnungsfeier führen.

MagentaTV zeigt alle 64 WM-Spiele live und in voller Länge im Pay-TV und im kostenpflichtigen Livestream. Dieses umfangreiche Rechtepaket mit 16 Exklusivspielen beinhaltet natürlich auch die Live-Übertragung der Eröffnungsfeier. Hier geht es zum Angebot von MagentaTV.

Dicke Überraschungen! Matthäus nominiert seinen WM-Kader © getty 1/31 Ehe Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag zur Tat schreitet, hat Lothar Matthäus exklusiv in der "Bild" seinen deutschen 26er-WM-Kader nominiert. Mit dabei: Sieben Spieler des FC Bayern, fünf Mann vom BVB und dicke Überraschungen. © getty 2/31 TOR - Manuel Neuer (FC Bayern) © getty 3/31 Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) © getty 4/31 Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © getty 5/31 Matthäus sieht Neuer als klare Nummer 1 und Trapp als Nummer 2 vor ter Stegen. Seine Begründung: "Ter Stegen hält nicht mehr so spektakulär wie früher." © getty 6/31 ABWEHR - Antonio Rüdiger (Real Madrid) © getty 7/31 Matthias Ginter (SC Freiburg) © getty 8/31 Niklas Süle (Borussia Dortmund) © getty 9/31 Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) © getty 10/31 Mats Hummels (Borussia Dortmund) © getty 11/31 Thilo Kehrer (West Ham United) © getty 12/31 Christian Günter (SC Freiburg) © getty 13/31 Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) © getty 14/31 David Raum (RB Leipzig) © getty 15/31 "Rüdiger ist bei mir zu 100 Prozent gesetzt", sagt Matthäus über die Abwehr. Der Rekordnationalspieler würde Raum mitnehmen und Robin Gosens zu Hause lassen. © getty 16/31 MITTELFELD - Joshua Kimmich (FC Bayern) © getty 17/31 Leon Goretzka (FC Bayern) © getty 18/31 Ilkay Gündogan (Manchester City) © getty 19/31 Rani Khedira (Union Berlin) © getty 20/31 Jamal Musiala (FC Bayern) © getty 21/31 Matthäus überrascht mit Khedira, der noch kein A-Länderspiel auf dem Buckel hat. "Er ist für mich der ideale Back-up, ein aggressiver Leader. Bei Union Berlin gefällt er mir sehr gut", so der 61-Jährige. © getty 22/31 STURM - Thomas Müller (FC Bayern) © getty 23/31 Leroy Sané (FC Bayern) © getty 24/31 Serge Gnabry (FC Bayern) © getty 25/31 Kai Havertz (FC Chelsea) © getty 26/31 Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) © getty 27/31 Niclas Füllkrug (Werder Bremen) © getty 28/31 Mario Götze (Eintracht Frankfurt) © getty 29/31 Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) © getty 30/31 Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) © getty 31/31 Matthäus würde auf Marco Reus wegen dessen Verletzungsanfälligkeit verzichten, aber Füllkrug nominieren: "Er verkörpert eine Art Mittelstürmer, wie wir sie sonst nicht haben, ein ausgebuffter Straßenfußballer mit Wucht und Spielwitz."

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick