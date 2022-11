Mit dem Duell zwischen Katar und Ecuador wird am Sonntag die Weltmeisterschaft in Katar eröffnet. Wer das Auftaktspiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist bereits seit geraumer Zeit in aller Munde - und das bei weitem nicht nur aus sportlichen Gründen. Nun steht sie jedoch kurz bevor, am Sonntag, den 20. November, wird die 22. Austragung einer Weltmeisterschaft mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Gastgeber Katar und Ecuador eröffnet. Los geht es um 17 Uhr deutscher Zeit, gespielt wird im al-Bayt-Stadion in der Küstenstadt al-Chaur. Die Spielstätte bietet Platz für rund 60.000 Zuschauer.

Wer zeigt / überträgt Auftaktspiel der WM 2022 Katar vs. Ecuador live im TV und Livestream?

Das Eröffnungsspiel der WM 2022 lässt sich bei mehreren Anbietern am Sonntag live und in voller Länge verfolgen. Von den 64 Spielen sind 48 im deutschen Free-TV entweder in der ARD oder im ZDF zu sehen, unter anderem auch Katar gegen Ecuador. Von den beiden Öffentlich-Rechtlichen kümmert sich das ZDF um das Eröffnungsspiel. Die ersten Livebilder aus Katar werden dabei bereits um 15.30 Uhr, also eineinhalb Stunden vor Anpfiff, geliefert.

© getty Am 20. November geht der Kampf um den WM-Pokal los.

In der Zeit bis dahin sorgen die Moderatoren und Experten dafür, dass die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen auf das Duell eingestimmt werden. Als Experten werden die beiden Rio-Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie die Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft Martina Voss-Tecklenburg eingesetzt. Béla Réthy kommentiert danach das Spielgeschehen. Um die Moderation kümmern sich Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein.

Neben der Übertragung im Free-TV ist das ZDF auch anders im Einsatz - nämlich via Livestream. Dieser ist kostenlos und bei zdf.de auffindbar.

Außerdem zeichnet auch MagentaTV für die Übertragung des Eröffnungsspiels verantwortlich. Beim Pay-TV-Sender sind im Laufe des Turniers nämlich alle Spiele zu sehen. Mit einem MagentaTV-Flex-Abonnement könnt Ihr die Spiele für 10 Euro pro Monat live verfolgen.

Wer zeigt / überträgt Auftaktspiel der WM 2022 Katar vs. Ecuador live im TV und Livestream? - Das Duell im Liveticker

Darüber hinaus bietet SPOX zum Auftaktspiel bei der WM auch einen Liveticker zum Mitlesen an. So wisst Ihr stets darüber Bescheid, was in der Begegnung zwischen Katar und Ecuador passiert.

Hier geht es zum Liveticker des WM-Auftaktspiels zwischen Gastgeber Katar und Ecuador.

Wer zeigt / überträgt Auftaktspiel der WM 2022 Katar vs. Ecuador live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: Katar vs. Ecuador

Katar vs. Ecuador Wettbewerb: WM 2022

WM 2022 Spieltag: 1 (Vorrunde/Gruppe A)

1 (Vorrunde/Gruppe A) Datum: Sonntag, 20. November 2022

Sonntag, 20. November 2022 Uhrzeit: 17 Uhr (MEZ)

17 Uhr (MEZ) Ort: al-Bayt-Stadion, al-Chaur

al-Bayt-Stadion, al-Chaur TV: ZDF , MagentaTV

, Livestream: zdf.de, MagentaTV

Liveticker: SPOX

Achtmal DFB! Die erfolgreichsten Spieler der WM-Geschichte © imago images 1/22 Am 20. November beginnt die Winter-WM in Katar. Zu diesem Anlass blicken wir auf die Spieler, die am meisten Partien in der Endrunde gewonnen haben. Besonders Deutschlands Kicker sind oft vertreten. SPOX zeigt das Ranking. © imago images 2/22 Platz 12 - UWE SEELER (Deutschland): 13 Siege in 21 Spielen (Quote von 61,9 Prozent). Im DFB-Trikot reichte es für die Stürmer-Legende trotz neun Toren und fünf Assists nie zum ganz großen Titel. 1966 nach dem legendären Wembley-Tor nur Zweiter. © imago images 3/22 Platz 12 - ROBERTO CARLOS (Brasilien): 13 Siege in 17 Spielen (Quote von 76,5 Prozent). 2002 krönte der Linksverteidiger seine Karriere mit dem WM-Titel gegen Deutschland. Vier Jahre später wurde er für das Ausscheiden verantwortlich gemacht … © imago images 4/22 Bei der 0:1-Niederlage gegen Frankreich im Viertelfinale hatte er sich vor dem Siegtreffer von Thierry Henry bei einem Freistoß die Socken hochgezogen, anstatt den Torschützen zu decken. Zwei Tage später trat er auch in Folge der heftigen Kritik zurück. © getty 5/22 Platz 8 - PAOLO MALDINI (Italien): 14 Siege in 23 Spielen (Quote von 60,9 Prozent). Die vielleicht größte Verteidiger-Legende aller Zeiten. Nahm an vier Weltmeisterschaften teil, 2006 sagte er ab - und verpasste somit seinen einzigen nationalen Titel. © imago images 6/22 Platz 8 - PER MERTESACKER (Deutschland): 14 Siege in 19 Spielen (Quote von 73,7 Prozent). Mit seinen 1,98 Metern der bislang größte deutsche Nationalspieler. War bei allen seinen drei Teilnahmen meist gesetzt. Nur beim Titel 2014 … © imago images 7/22 … war er ab dem Viertelfinale kein Stammspieler mehr, weil Joachim Löw sein System angepasst hatte und nicht mehr auf vier Innenverteidiger setzte. Legendär bleibt sein "Eistonnen"-Interview nach dem Achtelfinale gegen Algerien. © imago images 8/22 Platz 8 - FRANZ BECKENBAUER (Deutschland): 14 Siege in 18 Spielen (Quote von 77,8 Prozent). Revolutionierte das Libero-Spiel, seine Außenristpässe wären wohl heute noch gefürchtet. Beim Titel 1974 einer der Unterschiedsspieler. Legendär, als er sich ... © imago images 9/22 … 1970 im "Jahrhundertspiel" gegen Italien (3:4 n. V.) eine Schulterverletzung zuzog und mit Verband weiterspielen musste, weil das Wechselkontingent bereits ausgeschöpft war. 1990 holte der Kaiser als Trainer Deutschlands dritten Stern. © imago images 10/22 Platz 8 - LÚCIO (Brasilien): 14 Siege in 17 Spielen (Quote von 82,6 Prozent). Die Offensiv-Läufe des Innenverteidigers waren sowohl bei den Gegnern als auch bei seinen Trainern gefürchtet (Stichwort Louis van Gaal). Für die Seleção … © imago images 11/22 … bei drei Weltmeisterschaften Stammspieler. 2010 sogar als Kapitän. 2006 mit einer irren Bestmarke, als er erst im Viertelfinale gegen Frankreich nach 386 Minuten wieder ein Foul beging. Er hat die beste Siegquote in diesem Ranking. © imago images 12/22 Platz 3 - LOTHAR MATTHÄUS (Deutschland): 15 Siege in 25 Spielen (Quote von 60 Prozent). Weltfußballer, Rekordnationalspieler, fünf WM-Teilnahmen, drei Finals und vier Tore beim Titel 1990. Der TV-Experte darf in keiner deutschen Legenden-Elf fehlen. © imago images 13/22 Nachdem er sich 1996 mit Berti Vogts überworfen hatte und nicht zur EM fuhr, kehrte er infolge einer Verletzung von Matthias Sammer und einer Kampagne der Bild-Zeitung zu seinen Gunsten 1998 zurück. Bei der EM 2000 bestritt er sein letztes DFB-Spiel. © imago images 14/22 Platz 3 - BASTIAN SCHWEINSTEIGER (Deutschland): 15 Siege in 20 Spielen (Quote von 75 Prozent). Spätestens ab 2010 als defensiver Mittelfeldspieler unverzichtbar und Anführer. 2014 im Finale der gefeierte Held. Trotz Platzwunde seine wohl beste Leistung. © imago images 15/22 Platz 3 - PHILIPP LAHM (Deutschland): 15 Siege in 20 Spielen (Quote von 75 Prozent). Schon als Linksverteidiger gesetzt, bereits 2010 als Rechtsverteidiger sogar interimsweise Kapitän, weil Michael Ballack verletzt fehlte. Es kam zum großen Knall … © imago images 16/22 Noch vor dem Halbfinale beanspruchte Lahm das Amt für sich und griff damit den bis dato unantastbaren Ballack an. Deutschland schied aus, die Binde behielt er trotzdem. Kritik hagelte es dennoch, den Zeitpunkt bezeichnete er später als ungünstig. © imago images 17/22 Platz 3 - WOLFGANG OVERATH (Deutschland): 15 Siege in 19 Spielen (Quote von 78,9 Prozent). Als lauffreudiger Offensivspieler jahrelang Stammspieler. Stand beim Titel 1974 in jeder Partie in der Startelf und erzielte zwei Tore. © imago images 18/22 Platz 3 - RONALDO (Brasilien): 15 Siege in 19 Spielen (Quote von 78,9 Prozent). Lange mit 15 Treffern der erfolgreichste WM-Torschütze der Geschichte, 2002 im Finale gegen Deutschland mit einem Doppelpack der Matchwinner. Albtraum von Oliver Kahn. © imago images 19/22 Vier Jahre zuvor kollabierte er vor dem Finale aufgrund des mentalen Drucks, spielte aber trotzdem und war beim 0:3 gegen Frankreich ein Schatten seiner selbst. Das hatte wilde Verschwörungstheorien (vergiftet, Spiel an die FIFA verkauft) zur Folge. © imago images 20/22 Platz 2 - CAFU (Brasilien): 16 Siege in 20 Spielen (Quote von 80 Prozent). Der einzige Fußballer, der in drei Finals auf dem Platz stand. 1994 und 2002 gewann er den Titel. Lange Südamerikas Rekordspieler (142), bis ihn Ecuadors Iván Hurtado '07 ablöste. © imago images 21/22 Platz 1 - MIROSLAV KLOSE (Deutschland): 17 Siege in 24 Spielen (Quote von 70,8 Prozent). Löste Ronaldo bei der WM 2014 als erfolgreichsten Torschützen (16) ausgerechnet mit einem Treffer gegen Brasilien - beim legendären 7:1 - ab. © imago images 22/22 Nach dem Titelgewinn in Rio beendete er seine erfolgreiche DFB-Karriere. Insgesamt traf er in 137 Spielen 71-mal für Deutschland - und steht damit sogar vor Gerd Müller (68 Tore in 62 Spielen). Alle drei Rekorde sind wohl für die Ewigkeit.

WM 2022: Die acht Gruppen

Gruppe A Katar Ecuador Senegal Niederlande

Gruppe B England Iran USA Wales

Gruppe C Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen

Gruppe D Frankreich Australien Dänemark Tunesien

Gruppe E Spanien Costa Rica Deutschland Japan

Gruppe F Belgien Kanada Marokko Kroatien

Gruppe G Brasilien Serbien Schweiz Kamerun