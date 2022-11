Argentinien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Die argentinische Nationalmannschaft um Superstar Lionel Messi jagt weiterhin Weltmeistertitel Nummer drei. Bei der bevorstehenden WM in Katar bietet sich die Chance dafür. Mit welchem Kader sowie Trainer- und Betreuerteam plant Lionel Scaloni, dieses Ziel zu erreichen? SPOX zeigt es Euch.

Im Sommer 2021 gelang Lionel Messi endlich sein erster großer Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft, im Jahr darauf folgte mit dem 3:0 gegen Europameister Italien in der Finalissima dann direkt der nächste Triumph. Der ganz große Erfolg, die Weltmeisterschaft, fehlt jedoch noch in der Nationalmannschaftskarriere des siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinners. 2014 war er nah dran, im Finale mussten er und Argentinien sich jedoch Deutschland mit 0:1 geschlagen geben.

Nun bietet sich dem 35-Jährigen mit der Weltmeisterschaft in Katar jedoch die nächste Chance, die prestigeträchtigste Trophäe, die eine Nationalmannschaft in die Höhe stemmen kann, zu gewinnen. "Wir wissen, dass wir um den Sieg kämpfen werden, aber wir sind nicht von vornherein die Champions, wie wir Argentinier denken", meinte Messi. Argentinien konnte die WM bislang 1978 und 1986 gewinnen.

Am 20. November geht das Turnier los. Argentinien, das in einer Gruppe mit Saudi-Arabien, Mexiko und Polen ist, steigt am 22. November ins Geschehen ein. Der Auftakt erfolgt gegen Saudi-Arabien.

Welche 26 Spieler hat Argentiniens Trainer Lionel Scaloni für die WM nominiert, welche Rückennummer tragen sie? Und wer bildet das Trainer- und Betreuerteam? SPOX liefert Euch die Infos.

Messi ist natürlich das Herzstück der Albiceleste, doch ohne Hilfe schafft auch er es nicht weit. Und die bekommt er zur Genüge in Form von Stars wie Lautaro Martínez, Paulo Dybala oder Ángel Di María.

Einen Rückschlag mussten die Argentinier in Bezug auf den 26-Mann-Kader jedoch einstecken: Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur verpasst die WM verletzungsbedingt aufgrund eines Muskelbündelrisses. Ángel Correa von Atletico Madrid dagegen blieb auch ohne Verletzung außen vor. Mit Exequiel Palacios von Bayer Leverkusen hat es auch ein Bundesligist in den Kader der Argentinier geschafft.

Position Spieler Verein Rückennummer Torhüter Emiliano Martinez Aston Villa 23 Franco Armani River Plate 1 Geronimo Rulli FC Villarreal 12 Abwehr Gonzalo Montiel FC Sevilla 4 Nahuel Molina Atletico Madrid 26 German Pezzella Betis Sevilla 6 Cristian Romero Tottenham Hotspur 13 Nicolas Otamendi Benfica Lissabon 19 Lisandro Martinez Manchester United 16 Juan Foyth FC Villarreal 2 Nicolas Tagliafico Olympique Lyon 3 Marcos Acuna FC Sevilla 8 Mittelfeld/Sturm Leandro Paredes Juventus Turin 5 Guido Rodriguez Betis Sevilla 18 Enzo Fernandez Benfica Lissabon 24 Rodrigo De Paul Atletico Madrid 7 Exequiel Palacios Bayer Leverkusen 14 Alejandro Gomez FC Sevilla 20 Alexis Mac Allister Brighton & Hove Albion 15 Paulo Dybala AS Rom 21 Lionel Messi Paris St. Germain 10 Angel Di Maria Juventus Turin 11 Nicolas Gonzalez AC Florenz 25 Joaquin Correa Inter Mailand 17 Lautaro Martinez Inter Mailand 22 Julian Alvarez Manchester City 9

Argentinien - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer und Betreuer

Name Funktion Lionel Scaloni Trainer Pablo Aimar Co-Trainer Walter Samuel Co-Trainer Roberto Ayala Co-Trainer Martin Tocalli Torwarttrainer Rodrigo Barrios Fitnesstrainer Luis Martin Fitnesstrainer Matias Manna Videoanalyst Cesar Menotti Manager Homero d'Agostino Arzt

Nach der Pflichtaufgabe gegen Saudi-Arabien am 22. November setzen die Argentinier ihre Gruppenphase am 26. November mit einem Spiel gegen Mexiko fort, ehe es am 30. November gegen Polen und Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski geht.