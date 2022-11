Gelingt dem DFB-Team noch der Sprung ins Achtelfinale der WM 2022? Diese Frage können wir erst nach dem letzten Vorrundenspiel Deutschlands gegen Costa Rica beantworten. Hier erfahrt Ihr, bei welchem Anbieter das Duell im TV und Livestream zu sehen sein wird.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kommt es am Donnerstag zum alles entscheidenden letzten Vorrundenspiel. Als Gegner steht der Flick-Elf die Auswahl des mittelamerikanischen Landes Costa Rica gegenüber. Deren Starspieler, PSG-Torwart Keylor Navas, brillierte zuletzt beim überraschenden 1:0-Erfolg über Deutschland-Bezwinger Japan.

Nach den ersten beiden Spieltagen kommt das DFB-Team auf lediglich einen Punkt, dank des Remis gegen Spanien am Sonntag (1:1). Um die WM-Hauptrunde zu erreichen, braucht es gegen die "Los Ticos" unbedingt einen Sieg. Gleichzeitig ist man jedoch auch auf das Ergebnis des Parallelspiels zwischen Japan und Spanien angewiesen. Welche exakten Ergebnisse Deutschland fürs Weiterkommen benötigt, erfahrt Ihr hier.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche(r) Anbieter das Gruppenspiel gegen Costa Rica am Donnerstag im TV und Livestream übertragen / zeigen.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Der dritte Spieltag in Gruppe E

Anders als an den ersten beiden Spieltagen werden die Spiele des dritten gleichzeitig stattfinden. Das soll der Fairness dienen.

Datum Team A Team B Anpfiff Liveticker Donnerstag, 01. Dezember Japan Spanien 20.00 Uhr LIVETICKER Donnerstag, 01. Dezember Costa Rica Deutschland 20.00 Uhr LIVETICKER

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live

Mit dem Telekom-Tochterunternehmen MagentaTV sowie den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF stehen bei dieser WM gleich drei Übertragungsanbieter zur Verfügung. Doch wer ist nun für die Ausstrahlung des letzten Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft verantwortlich?

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Übertragung im Free-TV

Aufseiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks fällt diese Aufgabe in die Hände der ARD. Im ersten Programm wird das Match gegen Costa Rica kostenlos für alle zu sehen sein. Der Übertragungsstarterfolgt bereits um 18.30 Uhr. Als Expertin ist erneut die ehemalige Welttorhüterin Almuth Schult an Board.

Doch dabei soll es nicht bleiben. Auch MagentaTV, seines Zeichens Hauptlizenzinhaber der WM 2022, wird eine Übertragung anbieten. Diese ist auf dem Kanal Fussball.tv ab 19.20 Uhr zu sehen. Die Rolle des Kommentators nimmt erneut Wolff Fuss an. Voraussetzung für den Zugriff auf die Ausstrahlung ist jedoch das Vorhandensein des entsprechenden Abos. Hier findet Ihr alle nötigen Informationen dazu.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Übertragung im kostenlosen Livestream

Darüber hinaus wird es ebenso möglich sein, das Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica im Livestream zu verfolgen. Im Falle der ARD müsst Ihr lediglich die hauseigene Mediathek aufrufen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

MagentaTV bietet dagegen einen kostenpflichtigen Livestream des Auftaktspiels in der Gruppe E an, welchen Ihr mit Eurem Laptop im Browser und in der MagentaTV-App findet. Über diesen Link könnt Ihr direkt ein Abonnement abschließen.

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Der Liveticker bei SPOX

Keine Möglichkeit, das Spiel live zu sehen? Kein Problem! Dann schaut doch einfach mal beim SPOX-Liveticker vorbei. Hier liefern wir Euch alle relevanten Informationen in Textform. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Costa Rica

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Füllkrug

Neuer - Raum, Rüdiger, Süle, Klostermann - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Füllkrug Costa Rica: Navas - O. Duarte, Waston, Calvo - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Torres, Campbell - Contreras

ARD, ZDF oder MagentaTV? Dieser Sender zeigt Deutschland gegen Costa Rica live - Die aktuelle Tabelle in Gruppe E