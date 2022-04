Ein fliegendes weißes Gewand mit dem Namen La'eeb ist das offizielle Maskottchen für die Fußball-WM in diesem Jahr in Katar. Das gab der Weltverband FIFA bei der Gruppenauslosung am Freitag in Doha bekannt.

"Jeder ist eingeladen zu interpretieren, wie es aussieht", schrieb die FIFA in einer Mitteilung. Das arabische Wort La'eeb bedeutet so viel wie sehr begabter Spieler.

Die WM in Katar findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt.