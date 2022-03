WM-Ball-Entwickler Hundacker im Interview: "Für die Torhüter sollten Schüsse berechenbarer werden"

Der offizielle Spielball der WM 2022 in Katar stammt wieder aus dem Hause Adidas. Was kann der neue Ball, wie lief die Entwicklung ab? SPOX und Goal sprachen mit Entwickler Oliver Hundacker und Franziska Löffelmann über das neue Spielgerät.

"Al Rihla" heißt der neue Spielball von Adidas, der während der Endrunde vom 21. November bis zum 18. Dezember in Katar zum Einsatz kommen wird.

"Wir haben nach dem WM-Finale 2018 mit der Entwicklung angefangen, arbeiten also schon zwei bis drei Jahre an dem Ball", berichtet Franziska Löffelmann (Design Director - Football Graphics & Hardware) im Gespräch mit SPOX und GOAL.

"Der Profispieler und dessen Feedback und Bedürfnisse sind unsere Bibel. Die wollen wir erfüllen, tun unser Bestes, dass wir dem gerecht werden. Je besser unser Partner ist, desto besser wird auch das Spiel."

Wie "Al Rihla" dazu beitragen soll, erklärt Oliver Hundacker (Senior Director - Football Product Development) im Interview.

Herr Hundacker, wird Deutschland mit dem neuen Ball Weltmeister?

Oliver Hundacker: Das wünschen wir uns natürlich. Wir haben auf alle Fälle dafür gesorgt, dass der Ball sehr gut getestet wurde. Wir waren mit über 350 männlichen und weiblichen SpielerInnen im Testprozess, sind auf verschiedene Kontinente gereist, um Feedback zu bekommen. Alle teilnehmenden Mannschaften sollten die Gelegenheit haben, mit dem Ball zu trainieren und sich vorzubereiten.

Wie war das Feedback der Profis - und welche Stars waren daran beteiligt?

Hundacker: Das Feedback war generell sehr positiv. Am meisten hat uns gefreut, dass viele Spieler nicht bereit waren, den Ball wieder zurückzugeben, weil sie weiterhin mit ihm spielen wollten. Wir haben sehr intensiv getestet, mit Klubs wie Bayern München, Manchester United oder Real Madrid, sowohl auf der Frauen- wie auch auf der Männerseite. Natürlich kommen dann viele Weltklassespieler mit dem Ball in Kontakt. Wir möchten aber niemanden spezifisch herausheben, weil am Ende das allgemeine Feedback entscheidend ist.

Sie sagen, der Ball sei der schnellste und in der Flugbahn präziseste der WM-Geschichte. Können alle Torhüter aufatmen, weil der Ball nicht flattert - oder müssen sie sich trotzdem warm anziehen?

Hundacker: Das war genau das Ziel. Dass wir sowohl einen Ball machen, der zwar bessere Flugeigenschaften hat und schneller fliegt, damit aber auch für eine konsistentere und präzisere Flugbahn sorgen. Durch das neue Panel-shape wird sich die Rotation limitieren, dadurch sollten die Schüsse berechenbarer für den Torhüter werden.

Gleichzeitig soll ein stärkerer Effet möglich sein. Sind Traumtore mit dem Ball garantiert?

Hundacker: Der Effet hängt stark von den fußballerischen Fähigkeiten des Spielers ab, also in welchem Bereich er den Ball beim Schuss trifft. Dadurch entstehen Turbulenzen und der Ball wird in eine bestimmte Richtung getrieben. In Sachen Traumtore kommt es also auf die persönlichen Stärken des Spielers an.

Da ist das Ding! Adidas stellt den Spielball der WM 2022 vor © Adidas 1/18 Adidas hat "Al Rihla" vorgestellt - den offiziellen Spielball für die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Es ist der 14. Ball in Folge, den das Unternehmen für eine WM entwickelt hat. SPOX zeigt alle Bälle seit 1970. © Adidas 2/18 Und das ist er: Der Al Rihla. Mit dem Spielball werden die 32 Mannschaften zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 um die WM-Krone kämpfen. © Adidas 3/18 Lionel Messi scheint das Spielgerät auf jeden Fall schon einmal zu gefallen. © Adidas 4/18 Dabei präsentiert sich der Al Rihla wieder deutlich farbenfroher als sein russischer Vorgänger. Neben dem Namen ist auch das WM-Logo auf dem Ball abgebildet. © Adidas 5/18 Hersteller Adidas beschreibt ihn als am schnellsten fliegender WM-Ball aller Zeiten. Neu ist der sogenannte "CTR-CORE" im Inneren des Balles, der ein schnelles und präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung garantieren soll. © getty 6/18 Seit 1970 produziert Adidas die WM-Bälle. 1970 war er noch klassisch schwarz-weiß, damit er im Fernsehen gut zu erkennen war. © getty 7/18 Ja, das ist doch der selbe Ball wie im Vorjahr? Fast. Mir marginalen Unterschieden löste der Telstar Durlast 1974 den Telstar ab. © getty 8/18 1978 wurde mit dem Tango das klassische Wabenmuster erstmals abgelöst. Außerdem neu: Eine spezielle Schneeversion in orange. © getty 9/18 1982 gab es wie 1978 einen Tango. Wieder in (fast) demselben Design. Neu aber: wasserdichte Nähte. © getty 10/18 Den ersten vollsynthetischen Ball gab es 1986 in Mexiko. Genau wie das Finalstadion hieß er Azteca. © getty 11/18 Etrusco Unico nannte sich das recht schlichte Spielgerät bei der WM 1990 in Italien, mit dem Deutschland seinen dritten Titel gewann. © getty 12/18 Da lässt sich der Amerikaner natürlich nicht lumpen: Zur Präsentation des Questra zur WM 1994 in den USA gab's ordentlich Show außenrum. © getty 13/18 Der Tricolore brachte der Equipe Tricolore Glück: Bei der WM 1998 in Frankreich sicherte sich der Gastgeber den Pokal. © getty 14/18 Legendäres Teil, der Fevernova! Gespielt wurde die Kugel bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. © getty 15/18 2006 ist die Welt zu Gast bei Freunden, bei der WM in Deutschland wird mit diesem rundum runden Kollegen gekickt: dem Teamgeist. © getty 16/18 Haja, der Sepp war durchaus angetan vom Spielgerät der WM 2010 in Südafrika. Der Name der bunten Kugel: Jabulani. © getty 17/18 Farbenfroh ging's auch 2014 in Brasilien zu. Deutschland holte sich den Weltmeistertitel mit dem Brazuca. © getty 18/18 Der Telstar bestach 2018 in Russland durch sein Pixel-Design. Glück brachte er vor allem der französischen Auswahl, die sich den Titel sicherte.

Früher spielte man noch mit einem schweren Lederball. Heute stecken die Bälle voller Hightech. Wie bewerten Sie die Evolution des Spielgerätes?

Hundacker: Als kleiner Junge hatte ich 1978 zum ersten Mal die Möglichkeit, mit dem Tango Durlast zu spielen. Es gab einen Jungen in der Nachbarschaft, der diesen Ball hatte. Natürlich waren wir da alle sehr happy. Mittlerweile sind wir über mehrere Generationen beim Al Rihla angelangt. Wir haben heutzutage technische Möglichkeiten, die es damals so einfach nicht gab. Da sprechen wir über Tests im Windkanal, Schussroboter, Highspeed-Kameras, die die Flugbahn aufnehmen und Geschwindigkeiten messen. Wir können heute schon sehr viel präziser voraussagen, wie sich das Sportgerät verhalten wird.

Was ist technisch gesehen bei der Entwicklung eines Balles überhaupt noch möglich?

Hundacker: Ich denke, dass wir irgendwann schon an ein Ende kommen, was die physikalischen Eigenschaften angeht. Wir haben heute schon einen sehr runden Ball, der sehr schnell und sehr konsistent durch die Luft fliegt. Unsere nächste große Herausforderung wird sein, dass wir noch nachhaltiger werden.

In Katar herrscht bei der WM eine Gluthitze. Haben die Temperaturen bei der Entwicklung auch eine Rolle gespielt?

Hundacker: Ja. Wir haben den Ball und das Material getestet, weil wir schon davon ausgehen, dass die Materialien mit großer Hitze konfrontiert werden.

Welcher ist Ihr persönlicher Lieblings-WM-Ball?

Hundacker: Mein persönlicher Favorit ist schon der Al Rihla. Das erste Mal verantwortlich war ich für den Telstar. Wir machen technisch jetzt schon noch einmal einen großen Schritt nach vorne. Rein von der innovativen Seite finde ich das sehr gelungen, was wir präsentieren können.