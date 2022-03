WM 2022, Spielball: Adidas stellt neuen Fußball "Al Rihla" vor - Aussehen, Bilder, Vorgänger

Der offizielle Spielball der WM 2022 in Katar stammt wieder aus dem Hause Adidas. Wir zeigen Euch, wie der "Al Rihla" aussieht und verraten Euch, mit welchen Bällen in der Vergangenheit bei Weltmeisterschaften gespielt wurde.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar (21. November bis 18. Dezember) wirft ihre Schatten voraus. Nach dem Playoffspielen in Europa und Afrika steht der Großteil der 32 Teilnehmer fest. Zwei Tage vor der Auslosung der WM-Vorrundengruppen in Doha hat der Sportartikelhersteller den offiziellen Spielball der WM präsentiert: Den Al Rihla.

Der Ball wurde anhand von Daten aus intensiven Tests in adidas-Laboren, Windkanälen und auf dem Spielfeld von Grund auf neu entwickelt. Al Rihla bedeutet auf Arabisch "die Reise".

WM 2022, Spielball: Adidas stellt neuen Fußball "Al Rihla" vor - Aussehen

Der Al Rihla sticht wie alle seine WM-Vorgängerbälle durch ein einzigartiges Design hervor. Kräftige, leuchtende Farben und Grafiken auf perlmuttartigem Hintergrund sollen die Kultur Katars widerspiegeln. Der Al Rihla ist von der Architektur, den ikonischen Booten und der Flagge Katars inspiriert.

© Adidas Der Al Rihla ist der offizielle Spielball der WM 2022 in Katar.

Selbstverständlich wartet der neue WM-Ball auch mit einigen technischen Neuerungen auf. Der innovative "CTR-CORE" im Inneren des Balls ist auf die Verbesserung von Genauigkeit und Konsistenz abgestimmt und unterstützt ein schnelles, präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung. Des Weiteren verfügt die "SPEEDSHELL" Polyurethan-Oberfläche des Balls über Mikro- und Makrotexturen und eine neue, 20-teilige Plattenform. Diese soll für eine verbesserte Aerodynamik und erhöht die Genauigkeit, die Flugstabilität und den Effet bei Schüssen sorgen.

"Das neue Design ermöglicht es dem Ball, seine Geschwindigkeit in der Luft deutlich höher zu halten. Für die größte globale Bühne des Sports wollten wir mit radikaler Innovation das Unmögliche möglich machen und haben den schnellsten und präzisesten WM-Ball entwickelt, den es bisher gab", sagt Franziska Löffelmann, Design Director Football Graphics & Hardwear bei adidas, über den neuen WM-Ball an.

Zudem hat sich der Sportartikelhersteller auf die Fahne geschrieben, "den sozialen Wandel voranzutreiben und Fußball-Communities weltweit zu unterstützen". Dafür soll ein Prozent des Nettoumsatzes von Al Rihla an Common Goal gehen.

Common Goal ist eine von unter anderem dem spanischen Nationalspieler Juan Mata mitgegründete Initiative, die weltweit soziale Projekte mit Bezug zum Fußball unterstützt. Dabei verzichten prominente Fußballer auf ein Prozent ihres Gehalts.

WM 2022, Spielball: Adidas stellt neuen Fußball "Al Rihla" vor - Vorgänger

Der Al Rihla ist der 14. WM-Ball in Folge, der von Adidas entwickelt wurde. In prägender Erinnerung sind vielen vielleicht noch der Tango aus den Jahren 1978 und 1982, der Tricolore (1998) oder der Brazuca, der Ball, mit dem Deutschland 2014 in Brasilien Weltmeister wurde.

Da ist das Ding! Adidas stellt den Spielball der WM 2022 vor © Adidas 1/18 Adidas hat "Al Rihla" vorgestellt - den offiziellen Spielball für die Weltmeisterschaft in Katar 2022. Es ist der 14. Ball in Folge, den das Unternehmen für eine WM entwickelt hat. SPOX zeigt alle Bälle seit 1970. © Adidas 2/18 Und das ist er: Der Al Rihla. Mit dem Spielball werden die 32 Mannschaften zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 um die WM-Krone kämpfen. © Adidas 3/18 Lionel Messi scheint das Spielgerät auf jeden Fall schon einmal zu gefallen. © Adidas 4/18 Dabei präsentiert sich der Al Rihla wieder deutlich farbenfroher als sein russischer Vorgänger. Neben dem Namen ist auch das WM-Logo auf dem Ball abgebildet. © Adidas 5/18 Hersteller Adidas beschreibt ihn als am schnellsten fliegender WM-Ball aller Zeiten. Neu ist der sogenannte "CTR-CORE" im Inneren des Balles, der ein schnelles und präzises Spiel mit maximaler Form- und Lufterhaltung garantieren soll. © getty 6/18 Seit 1970 produziert Adidas die WM-Bälle. 1970 war er noch klassisch schwarz-weiß, damit er im Fernsehen gut zu erkennen war. © getty 7/18 Ja, das ist doch der selbe Ball wie im Vorjahr? Fast. Mir marginalen Unterschieden löste der Telstar Durlast 1974 den Telstar ab. © getty 8/18 1978 wurde mit dem Tango das klassische Wabenmuster erstmals abgelöst. Außerdem neu: Eine spezielle Schneeversion in orange. © getty 9/18 1982 gab es wie 1978 einen Tango. Wieder in (fast) demselben Design. Neu aber: wasserdichte Nähte. © getty 10/18 Den ersten vollsynthetischen Ball gab es 1986 in Mexiko. Genau wie das Finalstadion hieß er Azteca. © getty 11/18 Etrusco Unico nannte sich das recht schlichte Spielgerät bei der WM 1990 in Italien, mit dem Deutschland seinen dritten Titel gewann. © getty 12/18 Da lässt sich der Amerikaner natürlich nicht lumpen: Zur Präsentation des Questra zur WM 1994 in den USA gab's ordentlich Show außenrum. © getty 13/18 Der Tricolore brachte der Equipe Tricolore Glück: Bei der WM 1998 in Frankreich sicherte sich der Gastgeber den Pokal. © getty 14/18 Legendäres Teil, der Fevernova! Gespielt wurde die Kugel bei der WM 2002 in Japan und Südkorea. © getty 15/18 2006 ist die Welt zu Gast bei Freunden, bei der WM in Deutschland wird mit diesem rundum runden Kollegen gekickt: dem Teamgeist. © getty 16/18 Haja, der Sepp war durchaus angetan vom Spielgerät der WM 2010 in Südafrika. Der Name der bunten Kugel: Jabulani. © getty 17/18 Farbenfroh ging's auch 2014 in Brasilien zu. Deutschland holte sich den Weltmeistertitel mit dem Brazuca. © getty 18/18 Der Telstar bestach 2018 in Russland durch sein Pixel-Design. Glück brachte er vor allem der französischen Auswahl, die sich den Titel sicherte.

Alle WM-Bälle im Überblick

Jahr WM Ball Sieger 1930 Uruguay T-Model, Tiento Uruguay 1934 Italien Federale 102 Italien 1938 Frankreich Allen Italien 1950 Brasilien Super Duplo T Uruguay 1954 Schweiz Swiss WC Match Ball Deutschland 1958 Schweden Top Star Brasilien 1962 Chile Mr. Crack Brasilien 1966 England Top Star England 1970 Mexiko Challenge 4-Star Brasilien 1974 Deutschland Telstar Deutschland 1978 Argentinien Telstar Durlast Argentinien 1982 Spanien Tango Durlast Italien 1986 Mexiko Azteca Mexico Argentinien 1990 Italien Etrusco Unico Deutschland 1994 USA Questra Brasilien 1998 Frankreich Tricolore Frankreich 2002 Japan/Südkorea Fevernova Brasilien 2006 Deutschland +Teamgeist Italien 2010 Südafrika Jabulani Spanien 2014 Brasilien Brazuca Deutschland 2018 Russland Telstar 18 Frankreich

WM 2022 in Katar: Spielplan im Überblick

Die WM in Katar wird aufgrund der klimatischen Bedingungen im Winter ausgetragen. Das Eröffnungsspiel findet daher am 21. November statt. Der Weltmeister wird am 18. Dezember ermittelt.