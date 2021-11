WM-Qualifikation, Modus: Wie laufen die Playoffs ab?

Neben den zehn Siegern der WM-Qualifikationsgruppen dürfen aus Europa auch noch drei weitere Nationen bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 antreten. Diese müssen jedoch die Playoffs bestehen. SPOX erklärt Euch, wie die Playoffs ablaufen.

Insgesamt nehmen 13 Nationen aus Europa an der kommenden Weltmeisterschaft in Katar, die in rund einem Jahr losgeht, teil. Zehn der 13 Tickets bekommen die jeweiligen Gruppenersten der WM-Qualifikation, jedoch dürfen auch drei Nationen, die ihre Gruppe nicht gewinnen konnten, dank der Playoffs am Großereignis teilnehmen.

Wie genau der Modus für die Playoffs abläuft, erklären wir Euch im folgenden Beitrag.

WM-Quali: Wie laufen die Playoffs ab?

Insgesamt streiten in den Playoffs zwölf Nationen um die drei Tickets, die nicht von den zehn Gruppenersten ergriffen wurden. An den Playoffs nehmen alle zehn Gruppenzweiten sowie die zwei besten Länder der Nations League, die die WM-Qualifikation nicht als Gruppenerster oder -zweiter beendet haben, teil.

© getty Europameister Italien muss als Gruppenzweiter über die Playoffs um ein WM-Ticket kämpfen.

Diese zwölf Mannschaften werden in drei Playoff-Pfade (A, B und C) zu je vier Mannschaften eingeteilt, wobei der Sieger eines Pfades nach Katar darf. Innerhalb der Playoff-Pfade wird in einem K.o.-System gespielt. Es gibt dementsprechend zwei Halbfinalspiele und danach dann ein Finale zu absolvieren.

Um zu ermitteln, wer gegen wen spielt, wird am 26. November 2021 in Zürich eine Auslosung veranstaltet. Dabei werden die sechs besten Gruppenzweiten der WM-Qualifikation in den ersten Topf geworfen, der Rest landet im zweiten Topf. Die Ziehung läuft so ab, dass die sechs Länder aus Topf eins im Halbfinale ein Heimspiel bekommen.

WM-Qualifikation: Wer nimmt an den Playoffs teil?

Nationen, die fix an den Playoffs teilnehmen Nationen, die noch an den Playoffs teilnehmen können Portugal Finnland Schweden Ukraine Italien Wales (über die Nations League oder als Gruppenzweiter) Schottland Tschechien (über die Nations League oder als Gruppenzweiter) Russland Niederlande Polen Türkei Nordmazedonien Norwegen Österreich (über die Nations League)

WM-Qualifikation: Die Playoffs im TV und Livestream

