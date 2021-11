Griechenland vs. Kosovo, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der WM-Qualifikation empfängt Griechenland heute Kosovo. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Spiel zwischen Griechenland und Kosovo heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Griechenland vs. Kosovo - WM-Qualifikation heute live: Stadion, Datum und Anpfiff

Griechenland vs. Kosovo wird heute (14. November) um 20.45 Uhr im OAKA Spiros Louis in Athen ausgetragen. Die Partie ist Teil des 10. Spieltags der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022.

Griechenland vs. Kosovo - WM-Qualifikation heute live: Die Topspiele an Spieltag 10

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 14. November 15.00 Uhr H Kroatien Russland 14. November 18.00 Uhr J Armenien Deutschland 14. November 20.45 Uhr A Portugal Serbien 15. November 20.45 Uhr C Schweiz Bulgarien 15. November 20.45 Uhr C Nordirland Italien 15. November 20.45 Uhr I San Marino England 16. November 20.45 Uhr G Niederlande Norwegen 16. November 20.45 Uhr E Wales Belgien 16. November 20.45 Uhr D Finnland Frankreich

Griechenland vs. Kosovo: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Das Spiel Griechenland vs. Kosovo ist nicht im Free-TV zu sehen.

DAZN zeigt das Duell heute live ab 20.45 Uhr. Dort seht Ihr alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge, zusätzlich könnt Ihr sie auch im Nachhinein noch in voller Länge oder im verkürzten Highlight-Format genießen.

Der Streamingdienst zeigt zudem die Bundesliga, Primera Division, Ligue 1 und Serie A sowie weitere Pokalwettbewerbe und Ligen aus Europa und der ganzen Welt.

Weiter geht es im Angebot mit der NBA, MLB und NHL sowie Wintersport, Motorsport, Radsport, Extremsport, Tennis, Schach, Rugby, Darts, Boxen, UFC, WWE, Beachvolleyball, eSports, Handball und noch vielem mehr!

DAZN ist kostenpflichtig: für ein Monatsabo zahlt Ihr 14,99 Euro, dieses Abo ist jederzeit monatlich kündbar. Für ein Jahresabo werden 149,99 Euro fällig. Auf der Plattform bekommt Ihr neben der WM-Quali unter anderem auch jede Menge Live-Spiele der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A und der Ligue 1 zu sehen.

Griechenland vs. Kosovo: WM-Qualifikation im Liveticker

Alternativ könnt Ihr natürlich weiterhin auf die SPOX-Liveticker zählen! Hier habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen oder dem Konferenzticker zur WM-Quali am heutigen Sonntag, mit dem Ihr die sieben Parallelspiele um 20.45 Uhr verfolgen könnt.

Zum Liveticker zwischen Griechenland und Kosovo geht's hier!

© getty Griechenland verlor das letzte Spiel gegen Spanien.

Griechenland vs. Kosovo - WM-Qualifikation heute live: Die Tabelle in Gruppe B

Die zehn Gruppensieger der WM-Qualifikation in Europa qualifizieren sich direkt für die WM 2022, die zehn Gruppenzweiten müssen mit zwei weiteren Teams um die drei verbleibenden Startplätze kämpfen. Im Parallelspiel zwischen Spanien und Schweden fällt also die Entscheidung um das Ticket für die WM 2022 in Katar.