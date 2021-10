Deutschland trifft heute in der WM-Qualifikation auf Nordmazedonien. Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr das Spiel heute live im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Alle WM-Qualifikationsspiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge sehen? Jetzt DAZN abonnieren!

Deutschland vs. Nordmazedonien, WM-Qualifikation: Datum, Anpfiff, Stadion und Schiedsrichter

Deutschland vs. Nordmazedonien wird am heutigen Montag (11. Oktober) um 20.45 Uhr vom niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie angepfiffen. Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 am 8. Spieltag wird in der Telekom-Arena im nordmazedonischen Skopje ausgetragen.

WM-Qualifikation: Diese Spielen laufen heute am Montag live

Am heutigen Montag, dem 11. Oktober, finden allein in der europäischen Qualifikation für die WM 2022 elf Partien statt.

Datum Anpfiff Gruppe Heim Gast Montag, 11. Oktober 18:00 Uhr H Zypern Malta Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr E Belarus Tschechien Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr E Estland Wales Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr G Niederlande Gibraltar Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr G Norwegen Montenegro Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr G Lettland Türkeo Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr H Kroatien Slowakei Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr H Slowenien Russland Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr J Rumänien Armenien Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr J Island Liechtenstein Montag, 11. Oktober 20:45 Uhr J Nordmazedonien Deutschland

Länderspiel heute im Free-TV? So seht Ihr Deutschland vs. Nordmazedonien in der WM-Qualifikation

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! RTL zeigt Deutschland vs. Nordmazedonien heute live und in voller Länge. Der Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft gesichert.

Die Übertragung beginnt dort bereits ab 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr erwarten Euch dann Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

Wer übrigens Interesse an den restlichen WM-Qualifikationsspielen hat, wird bei DAZN glücklich. Der Streamingdienst zeigt alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv in voller Länge, für die Highlights der einzelnen Spiele müsst Ihr nach Abpfiff keine Stunde warten. Dort könnt Ihr außerdem die Spiele der deutschen Nationalmannschaft ab Mitternacht der jeweiligen Spielabende vollständig sehen.

Auf DAZN könnt Ihr alles inklusive für 14,99 Euro im monatlich kündbaren Abonnement sehen oder Euch gleich das Jahresabo für 10 Monatsraten (149,99 Euro) sichern.

© getty Thomas Müller ist weiterhin einer der Anführer in der deutschen Nationalmannschaft.

Deutschland vs. Nordmazedonien: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Alternativ zu den Livebildern könnt Ihr das Spiel auch mit dem SPOX-Liveticker verfolgen!

Hier entlang zum Liveticker Deutschland vs. Nordmazedonien.

WM-Qualifikation: Deutschland Gruppe J im Überblick