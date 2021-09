Island vs. Deutschland: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Mit zwei Siegen im Gepäck ist die deutsche Nationalmannschaft heute in der isländischen Hauptstadt Reykjavik zu Gast. SPOX erklärt Euch, welche Spieler Bundestrainer Hansi Flick zur Verfügung stehen und wie er diese wohl einsetzen wird.

Deutschland vs. Island: Voraussichtliche Aufstellungen, Kader, Personal, Ausfälle

Am heutigen Mittwoch steigt das vorerst letzte Länderspiel der deutschen Mannschaft, bevor die nationalen Ligen wieder anlaufen. Am 6. Spieltag der Gruppe J trifft die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer auf Kellerkind Island. Austragungsort ist das Laugardalsvöllur-Nationalstadion in der Hauptstadt Reykjavik. Für die Leitung des Spiels wird das schwedische Schiedsrichtergespann um Andreas Ekberg verantwortlich sein. Der Anpfiff ist um 20.45 Uhr geplant.

Deutschland vs. Island: Flick muss auf Reus verzichten

Mit zwei Scorerpunkten war er einer der Stützpfeiler Deutschlands Offensive im Spiel gegen Armenien - heute jedoch muss "Die Mannschaft" auf Marco Reus verzichten. Seit dem Spiel am Sonntag wird der 32-Jährige von Knieproblemen geplagt. Auf der Pressekonferenz gestern gab Trainer Hansi Flick jedoch teilweise Entwarnung: "Es ist nichts zu sehen im Knie, (...) aber er hat halt Probleme. Es war einfach zu kurz, ich denke, ein Tag länger hätte gut getan". Für genauere Untersuchungen reiste er bereits gestern zurück nach Dortmund.

Neben Reus steht auch Bayern-Star Thomas Müller nicht im Kader. Der 31-Jährige musste noch vor der Länderspiel-Premiere von Hansi Flick den Flieger nach Hause nehmen, Adduktorenprobleme gaben wohl den Ausschlag dafür. Wie die BILD gestern berichtete, befindet er sich bereits im Aufbautraining mit Fitness-Chef Broich. Ob er zum Topspiel gegen RB Leipzig allerdings wieder fit sein wird, ist noch offen.

Deutschland vs. Island: Havertz und Gosens wieder dabei, Baku nicht im Kader

Champions League-Held Kai Havertz und Italien-Legionär Robin Gosens werden im Spiel gegen Island wieder verfügbar sein. Das kündigte Hansi Flick gestern noch nach Beendigung des Abschlusstrainings in Stuttgart an. Havertz (grippaler Infekt) und Gosens (Fußverletzung) standen beide im Spiel gegen Liechtenstein noch in der Startaufstellung, gegen Armenien am vergangenen Sonntag waren sie jedoch zur Pause gezwungen.

Ebenfalls Teil der ersten Elf im Länderspiel-Auftakt in St. Gallen war Wolfsburgs Ridle Baku. Nach einem durchwachsenen ersten Spiel in der Männermannschaft saß er gegen Armenien gar nur auf der Bank; gegen Island steht er nicht einmal im Kader. Auf der Pressekonferenz am Dienstag verneinte Flick jedoch die Frage, ob diese Entscheidung aufgrund seiner Leistung gegen Liechtenstein getroffen wurde: "Er hätte es genauso verdient gehabt, aber es sind nur 20 plus drei berechtigt zu spielen", erklärte der 56-Jährige.

So könnte die deutsche Mannschaft spielen:

Neuer - Hofmann, Süle, Rüdiger, Gosens - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Havertz, Sané - Werner

Deutschland vs. Island: Voraussichtliche Aufstellung von Island

Auch bei Isländern sieht alles nach derselben Aufstellung wie im letzten Spiel gegen Nordmazedonien (2:2) aus. Verletzungen haben die Skandinavier derzeit keine zu beklagen. Einzig Kolbeinn Sigthorsson, der Publikumsliebling der EM 2016 steht nicht im Kader. Grund dafür sind Vorwürfe sexueller Gewalt aus dem Jahr 2017. Offenbar hatte die Führung des isländischen Verbands KSI versucht die Sache zu vertuschen. Mitte August kam das Thema dann aufgrund eines Zeitungsartikels über sexualisierte Gewalt im Umfeld der isländischen Nationalmannschaft wieder ans Tageslicht. Daraufhin trat zunächst der KSI-Präsident Gudni Bergsson zurück, einen Tag später folgten ihm sämtliche Vorstandsmitglieder.

So könnte die Aufstellung Islands aussehen:

Runarsson - Saevarsson, Arnason, B. I. Bjarnason, Thorarinsson - B. Bjarnason, Baldursson, Johanesson - Anderson, Kjartansson, Gudmundsson

Deutschland vs. Armenien: Die aktuelle Tabelle in Gruppe J vor dem 6. Spieltag