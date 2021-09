Im Rahmen der WM-Qualifikation kommt es heute zum Aufeinandertreffen der ungarischen und englischen Nationalmannschaft. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ungarn vs. England: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ungarn vs. England - WM-Qualifikation: Datum, Anpfiff und Stadion

Ort: Budapest

Budapest Stadion: Puskas Arena

Puskas Arena Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Datum: 02.09.2021

02.09.2021 Wettbewerb: WM-Qualifikation

© getty Willi Orban von RB Leipzig ist Stammspieler der ungarischen Nationalmannschaft.

Ungarn vs. England - WM-Qualifikation: Die Topspiele am 4. Spieltag

Zur gleichen Zeit wie Ungarn vs. England spielen unter anderem auch Schweden, Spanien, Italien und Deutschland um einen Startplatz bei der WM 2022.

Datum Uhrzeit Gruppe Heim Gast 1. September 20.45 Uhr A Portugal Irland 1. September 20.45 Uhr D Frankreich Bosnien-Herzegowina 1. September 20.45 Uhr G Norwegen Niederlande 1. September 20.45 Uhr H Russland Kroatien 1. September 20.45 Uhr F Moldau Österreich 2. September 20.45 Uhr B Schweden Spanien 2. September 20.45 Uhr C Italien Bulgarien 2. September 20.45 Uhr I Ungarn England 2. September 20.45 Uhr J Liechtenstein Deutschland

Ungarn vs. England: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Ungarn vs. England ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Das WM-Qualifikationsspiel zwischen dem Vizeeuropameister England und Ungarn könnt Ihr heute live auf DAZN mitverfolgen. Der Streamingdienst übertragt alle Spiele der WM-Qualifikation sowie deren Highlights (auch auf Abruf), nur nicht die Partien der deutschen Nationalmannschaft. Ihr wollt noch mehr Livefußball sehen? DAZN hat auch die Champions League und vier der fünf europäischen Topligen im Angebot.

DAZN beschränkt sich jedoch längst nicht auf Fußball. Gerade im US-Sport (NFL, NBA, MLB und NHL) gibt es eine spannende Neuerung zur neuen Saison, nämlich die erste deutschsprachige Version der berühmten NFL Redzone! Dazu kommt Boxen, UFC, WWE, Radsport, Wintersport, Extremsport, Motorsport, Darts, Tennis, Schach, eSports, Beachvolleyball, Handball und noch vieles mehr!

Das monatlich kündbare Abonnement auf DAZN kostet euch 14,99 Euro, mit dem Jahresabo beim Preis von 149,99 Euro spart ihr knapp zwei Monatsraten. In jedem Fall könnt Ihr das gesamte Angebot erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

Ungarn vs. England: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für alle, die das Spiel nicht im TV mitverfolgen können, bietet SPOX einen Liveticker für die 90 Minuten an. Dort könnt Ihr euch auch für die Konferenz zur WM-Qualifikation am heutigen Donnerstag entscheiden, mit der Ihr den Überblick über alle 11 Parallelspiele um 20.45 Uhr behaltet.

Hier geht's zum Liveticker Ungarn vs. England.

Und hier zum Konferenzticker am Donnerstag.

Ungarn gegen England, WM-Qualifikation: Gruppe I im Überblick

Derzeit führen die Three Lions die Gruppe I ohne Punktverlust vor Ungarn an. Es ist also das absolute Topspiel in dieser Gruppe um Platz eins und damit die Tabellenführung. Um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Qatar kämpfen auch noch Albanien, Polen, Andorra und San Marino.