Das DFB-Team tritt am 4. Spieltag der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein an. Es ist das Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer. Alle relevanten Informationen zur Übertragung des Länderspiels erfahrt Ihr hier.

Endlich ist es soweit: Der neue Bundestrainer Hansi Flick gibt sein Debüt an der Seitenlinie. Sein erstes Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft ist direkt ein WM-Qualifikationsspiel. Am heutigen Donnerstag (2. September) geht es gegen Liechtenstein. Es ist der vierte Spieltag in der Gruppe J.

Pünktlich um 20.45 Uhr eröffnet der portugiesische Schiedsrichter Fabio Verissimo im Kybunpark in St. Gallen (Schweiz) die Begegnung.

Deutschland vs. Liechtenstein im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen: Alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels

Obwohl es fast alle Spiele der WM-Qualifikation bei DAZN im Livestream zu sehen gibt, zählt das heutige Duell zwischen Deutschland und Liechtenstein nicht dazu. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind nämlich die einzigen, für die der Streamingdienst keine Übertragungsrechte besitzt.

Anstelle von DAZN zeigt RTL das heutige und auch alle anderen Quali-Spiele des deutschen Teams live und in voller Länge. Vorberichte gibt es bereits ab 20.15 Uhr. Marco Hagemann und Ex-Nationalspieler Steffen Freund bilden dabei das Kommentatoren-Duo.

Ebenso könnt Ihr Deutschland - Liechtenstein auch im Livestream bei TVNow, einem Streamingdienst der RTL Mediengruppe, live verfolgen. Dafür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement. Lediglich der erste Monat ist bei TVNow kostenlos, nach Ablauf der kostenfreien 30 Tage fallen dann pro Monat 4,99 Euro an.

Deutschland vs. Liechtenstein: WM-Qualifikation heute im Liveticker

Eine weitere Option, wie Ihr das Länderspiel live verfolgen könnt, bietet der Liveticker von SPOX an. Mit diesem bleibt Ihr von der ersten Minute an bis zum Schlusspfiff stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker: Deutschland vs. Liechtenstein.

WM-Qualifikation: Die Tabelle der Gruppe J

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien steht Deutschland nach drei Spieltagen auf dem dritten Platz in der Gruppe J. Armenien führt die Gruppe mit neun Punkten an. Der heutige Gegner Liechtenstein ist Tabellenletzter.

Ranf Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Armenien 3 3 0 0 6:2 4 9 2 Nordmazedonien 3 2 0 1 9:4 5 6 3 Deutschland 3 2 0 1 5:2 3 6 4 Rumänien 3 1 0 2 5:6 -1 3 5 Island 3 1 0 2 4:6 -2 3 6 Liechtenstein 3 0 0 3 1:10 -9 0

DFB-Team: Der Kader für die kommenden drei Länderspiele