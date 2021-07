England im Elfmeterschießen: Die bisherige Statistik bei WMs und EMs

England gilt bei großen Turnieren als Flop in Elfmeterschießen. SPOX zeigt die Bilanz der Three Lions vom Punkt.

Bei großen Turnieren mussten die Three Lions bisher acht Mal ins Elfmeterschießen und haben erst zweimal den Platz als Sieger verlassen.

England gegen Kolumbien: Elfmeterschießen bei der WM 2018

Das letzte Mal mussten duie Three Lions bei einem großen Turnier gegen Kolumbien ins Elfmeterschießen. Nachdem die Three Lions lange 1:0 in Führung lagen kamen die Kolumbianer kurz vor Schluss zum Ausgleich. Nach der torlosen Verlängerung entschieden die Engländer das Spiel im Elfmeterschießen mit 5:4 für sich.

England gegen Kolumbien: Schützen beim Elfmeterschießen

Radamel Falcao zum 2:1

Harry Kane zum 2:2

Juan Cuadrado mit dem 3:2

Marcus Rashford zieht nach, 3:3

Luis Muriel sicher zum 4:3

Jordan Henderson verschießt

Mateus Uribe mit dem Schuss an die Latte

Kieran Tripper gleicht wieder aus, 4:4

Jordan Pickford hält gegen Carlos Bacca

Eric Dier mit dem Siegtreffer zum 4:5

England im Elfmeterschießen bei der WM und EM: Die Bilanz

Grundsätzlich ist die Bilanz aber schwach. Nur bei der Euro 1996 gewann England ebenfalls bei der Entscheidung vom Punkt.

Turnier Gegner Resultat WM 2018 Kolumbien 5:4 gewonnen Euro 2012 Italien 2:4 verloren WM 2006 Portugal 1:3 verloren Euro 2004 Portugal 7:8 verloren WM 1998 Argentinien 5:6 verloren Euro 1996 Deutschland 6:7 verloren Euro 1996 Spanien 4:2 gewonnen WM 1990 Deutschland 4:5 verloren