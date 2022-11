WM 2022: Ryanair macht sich über Ex-BVB-Star Jadon Sancho lustig

Die Fluggesellschaft Ryanair hat auf Twitter Jadon Sancho auf die Schippe genommen. Der Angreifer von Manchester United war von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate nicht für die WM 2022 in Katar nominiert worden, woraufhin er auch via Social Media Spott kassierte.

Insgesamt wurde der Beitrag über 70.000 Mal geliked und erhielt über 5000 Retweets. In den Kommentaren tummeln sich aber vor allem erboste Fans.

Nachdem bekannt wurde, dass Gareth Southgate den Flügelspieler nicht zur WM in Katar mitnimmt, setzt Ryanair folgenden Tweet ab.

Die Fluggesellschaft wendete sich direkt an Sancho und schrieb: "Wir fliegen dich trotzdem irgendwo hin" - gefolgt von einem Kuss-Emoji.

Sanchos Saison für Manchester United verläuft nicht gerade reibungslos. In 14 Einsätzen kommt der Offensivspieler wettbewerbsübergreifend auf drei Tore und eine Vorlage. Das bietet Angriffsfläche für Kritiker - und die Social-Media-Beauftragten von Ryanair sind für den ein oder anderen markigen Spruch bekannt.

Für Ryanair hagelt es auf Twitter jede Menge Kritik von Sancho-Fans. Der Grundtenor: Klicks mit dem harten Schicksal eines 22-Jährigen zu machen sei "ekelhaft". Das dürfte der Firma mit Sitz in Dublin aber wohl egal sein, provozieren ist dort Teil des Internetauftritts.

Ryanair machte sich auch über Robert Lewandowski lustig

Erst im Oktober feuerte der Twitter-Account der Fluggesellschaft gegen Weltfußballer Robert Lewandowski . Nachdem klar war, dass der Stürmer mit dem FC Barcelona aus der Champions League ausscheiden würde, folgte prompt ein Tweet an den Ex-Bayern-Star: "Lewy, du hast immer noch Zeit. Wir fliegen nach München."

Für Jadon Sancho steht jetzt erstmal eine ruhigere Phase an. Beim FC Fulham treten die Red Devils morgen zum letzten Spiel vor der WM an, die nächste Liga-Partie findet dann am 27. Dezember gegen Nottingham Forest statt.