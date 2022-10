FC Barcelona: Fluggesellschaft Ryanair verspottet Robert Lewandowski

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Die Fluggesellschaft Ryanair hat Robert Lewandowski vom FC Barcelona auf die Schippe genommen.

"Lewy, du hast immer noch Zeit. Wir fliegen nach München", twitterte das spanische Ryanair-Team zu einem Bild, das Lewandowski im Barça-Trikot zeigt.

Hintergrund sind die sportlichen Probleme Barcelonas. Nach der 1:3-Niederlage im Clasico bei Real Madrid belegt die Mannschaft von Trainer Xavi mit drei Punkten Rückstand auf die Königlichen Rang zwei in der spanischen Liga.

In der Champions League steht Barça sogar kurz vor dem Aus in der Gruppenphase. Vor der Partie gegen den FC Bayern am 26. Oktober (21 Uhr) beträgt der Rückstand auf Inter Mailand drei Punkte, zudem haben die Italiener den direkten Vergleich auf ihrer Seite.

Sollte Inter am nächsten Mittwoch sein Spiel gegen Viktoria Pilsen, das bereits um 18.45 Uhr angepfiffen wird, gewinnen, steigt Barcelona in die Europa League ab.

Lewandowski wechselte im vergangenen Sommer vom FC Bayern nach Barcelona. In 13 Pflichtspielen erzielte der 34-Jährige 14 Tore und bereitete drei weitere Treffer vor.