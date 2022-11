Kritik an WM: Boss von Bayern-Sponsor Qatar Airways wittert "negative Medienkampagne"

Akbar Al Baker, CEO der Fluggesellschaft Qatar Airways, hat im Zusammenhang mit der Kritik am Ausrichterland der WM die Berichterstattung über Katar angeprangert.

"Wir streuen immer Salz in die Wunde unserer Konkurrenten und natürlich auch unserer Gegner, wie Sie an der negativen Medienkampagne gegen mein geliebtes Land Katar sehen können", sagte Al Baker im Rahmen einer Eröffnungszeremonie eines neuen Gebäudetrakts des Flughafens in Doha.

"Die Menschen können nicht akzeptieren, dass ein kleines Land wie Katar das größte Sportereignis der Welt gewonnen hat", ergänzte Al Baker.

Zuletzt hatte die Äußerung des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität in einer ZDF-Doku als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte, eine Welle der Empörung ausgelöst. Wegen Menschenrechtsverletzungen steht der Golfstaat bereits seit längerem massiv in der Kritik.

Qatar Airways ist Ärmelsponsor des FC Bayern München. Ob die Partnerschaft, die von einigen Fans ebenfalls stark kritisiert wird, über das Vertragsende im kommenden Sommer hinaus verlängert wird, ist offen. Die Bayern-Verantwortlichen hatten zuletzt Gespräche nach der WM angekündigt.