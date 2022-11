Die DFB-Pressekonferenz ist vorüber, die 26 Spieler, die Bundestrainer Hansi Flick mit zur Weltmeisterschaft in Katar mitnimmt, sind nun endlich bekannt. Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer - SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den DFB-Kader für das Großereignis im Golfstaat.

Die Weltmeisterschaft in Katar wird am 20. November offiziell eröffnet. Von den 32 Nationen, die am prestigeträchtigsten Turnier für Nationalmannschaften teilnehmen, gaben zahlreiche in den vergangenen Tagen ihren 26-Mann-Kader bekannt. Am heutigen Donnerstag, den 10. November, folgte die deutsche Nationalmannschaft mit ihrer Bekanntgabe. Auf einer Pressekonferenz stellte Bundestrainer Hansi Flick seinen Kader für Katar vor.

SPOX zeigt Euch im Folgenden den offiziellen DFB-Kader bei der Weltmeisterschaft 2022 sowie das deutsche Trainer- und Betreuerteam.

DFB-Team - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern, Trainer und Betreuer

Im Tor gibt es keine Überraschungen: Manuel Neuer wird das Turnier als Nummer eins bestreiten, zudem nimmt Flick noch Marc-André ter Stegen und Kevin Trapp mit.

Auch die Abwehr ist mit Niklas Süle, Thilo Kehrer, Armel Bella-Kotchap, David Raum, Christian Günter, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Lukas Klostermann und Matthias Ginter prominent besetzt.

Was das zentrale defensive Mittelfeld betrifft, hat sich Flick wie erwartet für die beiden Münchner Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie für Ilkay Gündogan entschieden. Auch die Bayern-Stars Jamal Musiala, Thomas Müller, Serge Gnabry und Leroy Sané sind nicht aus dem deutschen Team wegzudenken und werden daher nach Katar mitgenommen. Darüber hinaus sind auch Jonas Hofmann, Rio-Held Mario Götze, Julian Brandt und Kai Havertz mit dabei.

Entdecke jetzt die offiziellen digitalen Sammelkarten der Deutschen Nationalmannschaft. DFB - FANZONE.io

Marco Reus hingegen muss erneut eine Weltmeisterschaft verletzt (Sprunggelenk) auslassen. Nachdem bereits vor der Pressekonferenz darüber berichtet wurde, hat Flick das Fehlen des Dortmunder Kapitäns in Katar bestätigt. Auch Florian Wirtz konnte nach seinem Kreuzbandriss nicht mehr pünktlich für die WM fit werden.

Die spannendste Frage im Vorfeld der Kader-Bekanntgabe betraf die Stürmerposition. Nachdem mit Timo Werner und Lukas Nmecha zwei Angreifer verletzt ausfallen, müssen es Youssouffa Moukoko und Niclas Füllkrug richten, für beide ist es das erste große Turnier im Trikot der Nationalmannschaft - dies gilt auch für den 20-Jährigen Karim Adeyemi.

DFB-Team - Offizieller Kader bei der WM 2022: Spieler, Rückennummern

Name Verein Position Rückennummer Manuel Neuer FC Bayern München TOR 1 Marc-André ter Stegen FC Barcelona TOR 22 Kevin Trapp Eintracht Frankfurt TOR 12 Armel Bella-Kotchap FC Southampton ABWEHR 20 Niklas Süle Borussia Dortmund ABWEHR 15 Thilo Kehrer West Ham United ABWEHR 5 David Raum RB Leipzig ABWEHR 3 Christian Günter SC Freiburg ABWEHR 26 Antonio Rüdiger Real Madrid ABWEHR 2 Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund ABWEHR 23 Lukas Klostermann RB Leipzig ABWEHR 16 Matthias Ginter SC Freiburg ABWEHR 4 Joshua Kimmich FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 6 Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 8 Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD/ANGRIFF 21 Mario Götze Eintracht Frankfurt MITTELFELD/ANGRIFF Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Serge Gnabry FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 10 Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF 18 Jamal Musiala FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 14 Thomas Müller FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 13 Leroy Sané FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF 19 Kai Havertz FC Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF 7 Karim Adeyemi Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Youssouffa Moukoko Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Niclas Füllkrug Werder Bremen MITTELFELD/ANGRIFF

DFB-Team - Offizieller Kader bei der WM 2022: Trainer

Name Funktion Hansi Flick Bundestrainer Marcus Sorg Assistenztrainer Danny Röhl Assistenztrainer Andreas Kronenberg Torwarttrainer Michael Fuchs Torwarttrainer Mads Buttgereit Standard-Coach Nicklas Dietrich Athletiktrainer Krunoslav Banovcic Athletiktrainer Dr. Stephan Nopp Co-Trainer Spielanalyse Oliver Bierhoff Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie

DFB-Team - Offizieller Kader bei der WM 2022: Betreuer und weitere Teammitglieder

Name Funktion Shad Forsythe Athletiktrainer Dr. Hans-Dieter Hermann Sportpsychologe Dr. Jochen Hahne Teamarzt Prof. Dr. Tim Meyer Teamarzt Wolfgang Bunz Physio Bernd Schosser Physio Jens Joppich Physio Hans-Ulrich "Uli" Voigt Medien/TV Jens Gronheid Medien/TV Martin Christ Medien/TV Markus Bieß Medien/TV Philipp Reinhard Team-Fotograf Christian Staatz Service Anton Schmaus Koch Felix Markwardt Koch Stephan Meßner Koch Claudius Müller Datenanalyst Christian Hochfellner Busfahrer Stefan Hübener Fahrdienst José Meneses Sicherheit

DFB-Team - Die Gruppe E bei der WM in Katar

Deutschland bekommt es in der Gruppe E bei der WM mit Spanien, Japan und Costa Rica zu tun. Am 23. November (14 Uhr) bestreitet das DFB-Team dabei das erste Gruppenspiel gegen Japan. Weiter geht es am 27. November gegen Spanien, Weltmeister von 2010, ehe am 1. Dezember gegen Costa Rica die Vorrunde abgeschlossen wird.