In den Playoffs für die WM 2022 in Katar duellieren sich heute Senegal und Ägypten. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Playoff-Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Dienstagabend, den 29. März, kämpfen Senegal und Ägypten um ein Ticket für die WM 2022 in Katar. Das Playoff-Rückspiel wird heute um 19.00 Uhr angepfiffen. Der Sieger dieses Duell qualifiziert sich direkt für die Hauptrunde der WM.

Das Hinspiel konnte Ägypten am vergangenen Freitag knapp mit 1:0 gewinnen. Den Treffer des Tages erzielte Saliou Ciss per Eigentor im der vierten Spielminute. Danach entwickelte sich eine zähe Partie zwischen den beiden Teams, in der die cleverere Mannschaft am Ende knapp den Platz als Sieger verlassen konnte.

Die Neuauflage des letzten Afrika-Cup-Finales ist auch ein Duell zwischen den beiden Liverpool-Stars Sadio Mane und Mohamed Salah. Durch den 1:0-Erfolg im Hinspiel hat sich Ägypten für heute eine gute Ausgangslage verschafft. Und auch im Afrika-Cup-Finale gewann das Team rund um Mohamed Salah. Kann Senegal heute zurückschlagen und sich für die WM in Katar qualifizieren?

Senegal vs. Ägypten, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Senegal und Ägypten wird heute von einigen Anbietern live im TV oder Livestream gezeigt. Wenn Ihr die Partie heute jedoch live und in voller Länge sehen möchtet, müsst Ihr die Partie im Livestream verfolgen.

Senegal vs. Ägypten, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im TV zeigt sportdigital das Spiel exklusiv im Pay-TV. Dort seht Ihr die Partie jedoch in der Konferenz, zusammen mit der Playoff-Partie zwischen Nigeria und Ghana. Live seht Ihr die Konferenz der Spiele heute ab 19.00 Uhr.

Die Übertragung von sportdigital könnt Ihr auf diversen Pay-TV-Kanälen sehen - beispielsweise auf DAZN.

© getty Sadio Mane muss heute mit seinem Team den 0:1-Hinspielrückstand hinterherlaufen.

Senegal vs. Ägypten, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr das Spiel zwischen Senegal und Ägypten heute auf diversen Streaminganbietern sehen. sportdigital zeigt das Spiel heute live und in voller Länge im Livestream. Ihr könnt bei sportdigital aus gleich drei Abo-Modellen wählen: Der Streamingdienst bietet einen Tagespass (2,99 Euro), einen Monatspass (4,99 Euro) oder ein Jahres-Abo an, welches 44,99 Euro kostet.

Die Begegnung könnt Ihr alternativ auch bei OneFootball oder Sport 1 Extra als Einzelstream erwerben und so live und vollumfänglich sehen.

Zu guter Letzt zeigt DAZN das Spiel zwischen Senegal und Ägypten in der Konferenz zusammen mit der Partie zwischen Nigeria und Ghana. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr. Auf DAZN könnt Ihr ebenfalls die Freitags- und Sonntagsspiel der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt sehen.

Senegal vs. Ägypten, Übertragung: WM Playoffs heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

WM Playoffs Afrika: Die Spiele in der Übersicht