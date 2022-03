Heute kommt's drauf an! Mit den Playoff-Begegnungen am heutigen Abend werden zwei der letzten drei Tickets für die WM in Katar vergeben. Wie Ihr die Matches live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Monate des Qualifikationsprozesses für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft liefen allesamt auf diesen einen Abend hinaus. Heute entscheidet es sich: Wer fährt im November nach Katar und wer wird nur zuschauen dürfen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Anbieter die beiden heutigen Spiele im TV und im Livestream zeigen und übertragen.

WM Playoffs: Die Spiele des Tages

Mit den beiden gleichzeitig stattfindenden Spielen werden zwei der letzten drei WM-Tickets für europäische Teams vergeben. Die Vergabe der letzten Berechtigungskarte wird dagegen noch auf sich warten lassen. Der Grund: Das Halbfinalspiel zwischen Schottland und der Ukraine wird aufgrund des anhaltenden Angriffskrieges frühestens im Juni stattfinden. Als Finalgegner einer der beiden Nationen steht bereits Wales fest.

Heimteam Auswärtsteam Spielort Anpfiff Portugal Nordmazedonien Estádio do Dragão, Porto 20.45 Uhr Polen Schweden Silesian Stadion, Chorzow 20.45 Uhr

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die beiden Partien am heutigen Tage hat sich der Streamingdienst DAZN gesichert. Alle Informationen zum notwendigen Abonnement sowie den Ausstrahlungszeiten haben wir im folgenden für Euch zusammengefasst.

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute im Livestream

Ich besitze bereits ein DAZN-Abonnement!

Insofern Ihr bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, habt Ihr zur gegebenen Zeit die freie Auswahl. Jeweils um 20.30 Uhr werden nämlich die drei zur Verfügung stehenden Übertragungen live gehen. Eine Auflistung aller inklusive den entsprechenden Verlinkungen findet Ihr unterhalb.

Ich besitze noch kein DAZN-Abonnement

Um auf die oben erwähnten Streams zuzugreifen benötigt Ihr zwingend ein Abonnement. Falls Ihr nun noch nicht in Besitz eines solchen seid, stellen wir Euch dieses nun einmal vor.

Für 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrestarif bekommt Ihr Zugriff auf das größte Sportangebot, welches Ihr auf dem deutschen Markt finden könnt. Neben den aktuellen WM-Playoff-Spielen stehen auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie ein Vielzahl an Partien der UEFA Champions League im Programm des Anbieters. Darüber hinaus kommen hier auch Fans der NFL, NBA, UFC und sogar WWE auf Ihre Kosten. Alles weitere findet Ihr hinter diesem Link.

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV

Ich besitze bereits ein DAZN-Abonnement!

Ihr seid bereits Inhaberin oder Inhaber des linearen DAZN-Abonnements? Dann habt Ihr heute ab 20.30 Uhr die Möglichkeit, die Konferenz mit beiden Spielen zu sehen. Alles was Ihr dafür tun müsst, ist den zweiten Kanal, DAZN2 aufzurufen.

Ich besitze noch kein DAZN-Abonnement

Wenn Ihr Stand jetzt noch nicht auf ein lineares DAZN-Abonnement zurückgreifen könnt, dann solltet Ihr Euch nun tunlichst beeilen. Denn: Ganz so einfach und schnell wie im Falle des Livestreams geht es hier nicht vonstatten. Grundvoraussetzung für das Verfolgen der geradlinigen Sender ist das Vorhandensein eines Receivers entweder der Marke GigaTV oder Sky Q. In beiden Fällen kann das vergünstigte Abo (12,99€) zum regulären Programm hinzugebucht werden. Mehr Infos dazu findet Ihr hier.

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Der Liveticker bei SPOX

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die Spiele live zu sehen, dann können wir Euch eine Alternative ans Herz legen: Den SPOX-Liveticker. Klickt Euch rein.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Portugal vs. Nordmazedonien

Hier geht's zum Liveticker der Partie Polen vs. Schweden

WM Playoffs, Übertragung: So seht Ihr die Spiele heute live im TV und Livestream - Diese europäischen Länder sind bereits für die WM qualifiziert