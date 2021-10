Nach den elf Spielen am gestrigen Montag, wird der achte Spieltag der WM-Qualifikation heute von den insgesamt 14 Partien abgerundet. SPOX erklärt Euch, wie Ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit den Großteil der WM-Qualifikation im Livestream verfolgen!

Die vorletzte Länderspielpause dieses Jahres geht in die letzte Runde - und wie! 14 Spiele an nur einem Tag, 13 davon in der 20.45 Uhr-Konferenz. Darunter auch Topspiele, wie Dänemark gegen Österreich oder England gegen Ungarn. SPOX informiert!

WM-Qualifikation heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Für viele Länder geht es nun in die entscheidende Phase der WM-Qualifikation. Die Devise lautet: gewinnen und die Chance auf die WM aufrechterhalten oder ausscheiden. Diesem Druck sehen sich unter anderem Spieler wie Robert Lewandowski (Polen/ FC Bayern) oder David Alaba (Österreich/ Real Madrid) ausgesetzt, aber auch Stefan Kuntz als Nationaltrainer der Türkei.

Der Modus sieht außerdem auch vor, dass sich nur die Erstplatzierten direkt für die WM qualifizieren. Die insgesamt zehn zweiten Plätze sowie die beiden Sieger der Nations League spielen untereinander nochmal drei weitere WM-Teilnehmer aus.

WM-Qualifikation heute live - Spiele und Ansetzungen am heutigen Dienstag auf einen Blick

Heimteam Auswärtsteam Anpfiff Kasachstan Finnland 16.00 Uhr Portugal Luxemburg 20.45 Uhr Serbien Aserbaidschan 20.45 Uhr Schweden Griechenland 20.45 Uhr Kosovo Georgien 20.45 Uhr Bulgarien Nordirland 20.45 Uhr Litauen Schweiz 20.45 Uhr Ukraine Bosnien-Herzegowina 20.45 Uhr Dänemark Österreich 20.45 Uhr Israel Republik Moldau 20.45 Uhr Färöer Schottland 20.45 Uhr England Ungarn 20.45 Uhr Albanien Polen 20.45 Uhr San Marino Andorra 20.45 Uhr

WM-Qualifikation heute im TV und Livestream - Die Übertragung

Die heutigen WM-Qualifikationsspiele werden leider nicht im Free-TV verfügbar sein.

Was schon an den vergangenen Spieltagen galt, gilt auch nun wieder: Der Streamingdienst DAZN hat sich die Rechte aller Spiele der WM-Qualifikation gesichert - mit Ausnahme der Spiele der deutschen Nationalmannschaft für deutsche Zuschauer. Das gleiche Prinzip gilt für DAZN-Kunden in Österreich und der Schweiz, wo man zwar die Spiele des DFB, aber nicht das ÖFB-Team respektive die Nati live verfolgen kann.

Das bedeutet, dass zumindest deutsche Kunden von DAZN alle 14 heutigen Spiele im Livestream verfolgen können. Ein Abo kostet 14,99€ pro Monat oder 149,99€ pro Jahr - klickt hier, um direkt Euer Abo abzuschließen.

Dank einer Kooperation von DAZN und GigaTV (einer Art TV-Receiver) von Vodafone ist es nun zudem auch möglich, diese und weitere Spiele im Fernsehen zu sehen. Mehr als 150 Live-Sender sind bereits im regulären Paket von GigaTV (9,99€ monatlich) integriert. Für weitere 9,99€ - und damit günstiger als jedes andere DAZN-Angebot - können auch die beiden Livesport-Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 ergänzt werden. Hier klicken für mehr Informationen.

WM-Qualifikation heute im Liveticker

Für alle, die keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu sehen, haben wir wie immer eine gute Alternative: den SPOX-Liveticker. Egal, ob Tore, Großchancen, Karten oder strittige Szenen - hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Ihr habt die Wahl: Entweder eines der 14 Spiele im Einzelticker oder alle Spiele zusammen im Konferenzticker - alles ist möglich!

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht

Hier geht's zur Liveticker-Konferenz am Dienstag

WM-Qualifikation heute live - Termine, Datum, Spielplan - So geht es dann weiter!